Montecosaro e Portorecanati,

un pareggio che non serve a nessuno.

La Cluentina non si ferma più

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Giallorossi e orange impattano 2 a 2 ma restano nei bassifondi della graduatoria, che invece continua a scalare la formazione di Canesin (2 a 1 al Centobuchi). Muovono la classifica Aurora Treia e Trodica, cade il Potenza Picena

2 Maggio 2022 - Ore 11:10 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Il Chiesanuova scatta verso l’Eccellenza. Grazie al tris ai danni del Corridonia i biancorossi di mister Migliorelli si portano a più nove rispetto al Monturano Campiglione, stoppato dalla Futura 96, quando mancano sei giornate al termine del girone B di Promozione.

Nell’ultimo turno gli argentini Rodriguez e Gonzalez trascinano i biancorossi (vano il gol ospite di Ventresini nel finale). La formazione fermana ora è tallonata dalla Maceratese, che dopo il successo di misura a Centobuchi contro l’Atletico (decisivo) ambisce chiaramente al secondo posto, distante una sola lunghezza. Chi sembra aver perso lucidità è invece la Civitanovese, ieri ko al Polisportivo contro la Palmense. I rossoblu di Vagnoni, quarti a quota 48, ora devono guardarsi le spalle dalla Futura 96 (46), Monterubbianese (45) e Aurora Treia (44). Quest’ultima divide la posta in palio nella tana di chi la precede di una lunghezza: Di Francesco, imbeccato dalla punizione di Kakuli, firma l’1 a 1. Non si ferma più invece la Cluentina, che supera 2 a 1 in rimonta il fanalino di coda Centobuchi trascinata da Monserrat (rigore) e Squarcia (di testa). I biancorossi di Canesin superano anche il Trodica, che chiude in dieci e non va oltre l’1 a 1 a Castignano, con una formazione rimaneggiata. Capitan Marcaccio pareggia su un tap in, mentre nel primo tempo Cuccù colpisce una traversa. Un pari che serve a poco nello scontro salvezza tra Montecosaro e Portorecanati: gli orange sbloccano con Angelici, i padroni di casa ribaltano grazie ai bomber Pistelli e Ulivello ma gli ospiti trovano il pareggio trascinati da capitan Pantone, che realizza un rigore contestato dai giallorossi. Entrambe restano nei bassifondi della classifica e la strada verso la salvezza è tutta in salita. Il Potenza Picena cade a Monticelli, vano il gol di Abbrunzo in apertura di gara.

La top 11 (4-4-2): Scoppa (Cluentina); Angelici (Portorecanati), Squarcia (Cluentina), Marcaccio (Trodica), Telloni (Potenza Picena); Gonzalez (Chiesanuova), Pancotto (Montecosaro), Massini (Maceratese), Perez (Maceratese); Rodriguez (Chiesanuova), Di Francesco (Aurora Treia). All.: Migliorelli (Chiesanuova).

Il personaggio della settimana: Gonzalez (Chiesanuova). Dall’Argentina a Chiesanuova per trascinare la piccola frazione di Treia in Eccellenza. Sta riuscendo nell’impresa il bomber classe 2002, specialmente dopo la doppietta rifilata al Corridonia, con i biancorossi ora a più nove sulla seconda e spianati verso il massimo campionato regionale a sei giornate dal termine.

PROMOZIONE – GIRONE B (11esima giornata di ritorno):

Monticelli – Potenza Picena 2-1

Monturano Campiglione – Futura 96 1-3

Cluentina – Centobuchi 2-1

Monterubbianese – Aurora Treia 1-1

Atletico Centobuchi – Maceratese 0-1

Castignano – Trodica 1-1

Chiesanuova – Corridonia 3-1

Montecosaro – Portorecanati 2-2

Civitanovese – Palmense 1-2

CLASSIFICA: Chiesanuova 65, Monturano Campiglione 56, Maceratese 55, Civitanovese 48, Futura 96 46, Monterubbianese 45, Aurora Treia 44, Cluentina 38, Trodica e Monticelli 37, Potenza Picena e Palmense 35, Corridonia 33, Atletico Centobuchi 29, Castignano 27, Portorecanati 20, Montecosaro 15, Centobuchi 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA