Quattordici vittorie di fila:

Cingolana, la Prima ad un passo

I gol di Teodori per la salvezza del Real Molino

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Ballini vincono 7 a 1 e già la prossima partita potrebbero festeggiare la promozione. Nel girone E l'attaccante realizza una tripletta e la squadra si allontana dalla zona playout. Nel gruppo F il Pollenza raggiunge in vetta il Sarnano e il Borgo Mogliano

2 Maggio 2022 - Ore 10:53 - caricamento letture

di Michele Carbonari

C’è un unico padrone nel girone D di Seconda categoria.

È la Cingolana di mister Ballini, che ora guida la classifica con dieci punti di vantaggio sulla seconda a quattro partite dalla fine. La Prima è ad un passo e la matematica potrebbe già arrivare settimana prossima. Intanto, nell’ultima giornata i biancorossi hanno stravinto in casa del Maiolati United: 7 a 1 il risultato finale, in gol Bufarini (doppietta), Ippoliti (bis personale), Marchegiani, Agosto (al 250esimo gol in carriera) e Zitti. Per la Cingolana si tratta della 14esima vittoria consecutiva. Esultano anche le altre due maceratesi del raggruppamento. L’Esanatoglia si porta ad un posto dalla seconda posizione grazie al 2 a 1 sulla Leonessa Montoro, stesa da Mariani (servito da Santoni) e Guidarelli (all’incrocio). Il Victoria Strada spera nei playoff, forte del 2 a 0 al fanalino di coda Largo Europa. Gialloblu ancora ai piedi di bomber Montecchiarini, decisivo con una doppietta.

Nel girone F il Pollenza completa la rimonta e aggancia la vetta già occupata da Sarnano e Borgo Mogliano, che pareggiano entrambe. Francucci e Francesco Patrassi mettono ko il Gualdo e trascinano la squadra di Compagnoni in testa a quota 53. Scossone invece in casa biancoceleste, in seguito all’esonero inaspettato di mister Borioni. Al momento la squadra è in autogestione e nell’ultimo turno ha diviso la posta in palio fra le mura amiche contro il Ripesanginesio. Sblocca Eclizietta, i rosanero sorpassano trascinati da Buccolini (sull’angolo di Strazzella) e Contigiani (sull’azione personale di Passarini), mentre Sinigalia fissa il 2 a 2 finale. Non vanno oltre l’1 a 1 interno con la Palombese, invece, i biancorossi di Persichini: Okere risponde a Pettinari.

Pari e patta, di punizione, nell’altro scontro playoff fra Belfortese (Bravetti) e Juventus Club Tolentino (Nunzi). Ai piedi degli spareggi promozione resta la Pennese, che chiude a reti inviolate nella tana della Treiese. Si rifa sotto invece l’Atletico Macerata, che cala il tris in rimonta dallo 0-2 all’Abbadiense. Decisivo il portiere Natali, che para un rigore a Bianchi in pieno recupero. In chiave salvezza, fondamentale il successo di misura della Sefrense nello scontro diretto casalingo contro il San Ginesio: determinante Crescimbeni in mischia. Dopo appena dieci minuti di gioco l’attaccante locale D’Afflisio si scontra con il portiere ospite ed «è costretto alle cure ospedaliere: quattro costole rotte ed operato nella notte, con drenaggio per far uscire aria dal polmone. Sta meglio», fa sapere la società. Un rigore di Canullo trascina il Petriolo nella trasferta di Macerata contro la Vigor. Importante contributo anche del portiere rossoblu Trillini, che para un rigore a Rosetti.

Nel girone E è ancora vivo il testa a testa fra la capolista Vigor Montecosaro e la prima inseguitrice Montecassiano, sempre dietro di due punti. I giallorossi di mister Pierantoni calano il poker esterno al Real Porto grazie alla cooperativa del gol composta da Romitelli (di testa su angolo di Reucci), Biagiola (rigore), Bernabei (assist di Lovascio) e Tulli. I rossoblu invece battono con sofferenza il Porto Potenza di fronte al pubblico amico: Fiecconi sblocca sull’assist di tacco di Chiaraberta, poi Morgese pareggia dopo aver colpito anche un palo, i padroni di casa restano in dieci ma nel finale trovano le forze per vincere trascinati da Diomedi (punizione di Meschini). I ragazzi di Bonifazi al momento passarebbero il turno playoff del proprio raggruppamento in virtù delle undici lunghezze di vantaggio sulla terza, l’Aries Trodica, che batte di misura il Montegranaro: determinante Marchioni con un gol dalla distanza (nonostante tutto è il 15esimo risultato utile di fila).

Gol e spettacolo fra Città di Civitanova e Monteluponese, dove spicca la tripletta del giallorosso e sempreverde Giuseppe Bugiolacchi (per gli ospiti a segno anche Pigliacampo). Ai rossoblu locali non bastano i gol di Luigi Marra (doppietta), Del Medico e Serantoni. Bomber Teodori, invece, trascina il Real Molino verso la salvezza. È lui il match winner nello scontro diretto esterno con il fanalino di coda United Civitanova: tre gol e un assist per Ez Zaari nel poker finale. I rossoblu di Nerla staccano il Csi Recanati, che divide la posta in palio fra le mura amiche contro il Morrovalle. I gialloverdi timbrano il cartellino di rigore (Calcabrini e Giuggioloni), mentre i biancorossi al volo su cross dalla fascia (Scaramucci e Orsili). Il Telusiano scala ancora la classifica grazie al successo all’inglese e in casa sul Santa Maria Apparente: decisiva la doppietta di Iesari nel secondo tempo.

La top 11 (3-5-2): Natali (Atletico Macerata); Fabiani (Sefrense), Elisei (Montecassiano), Orlando (Aries Trodica); Capasso (Esanatoglia), E. Mogetta (Pollenza), Lisi (Petriolo), D. Fugante (Victoria Strada), Iesari (Telusiano); Bugiolacchi (Monteluponese), Teodori (Real Molino). All.: Ballini (Cingolana).

Il personaggio della settimana: Giacomo Teodori (Real Molino). Il bomber rossoblu realizza una tripletta (due penalty e sul cross di Lucarelli) ed è anche uomo assist per il compagno di squadra Ez Zaari. Giocate importanti che potrebbero valere la salvezza per gli uomini di Nerla, sempre più aggrappati al proprio uomo simbolo.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (11esima giornata di ritorno):

Pollenza – Gualdo 2-1

Treiese – Pennese 0-0

Atletico Macerata – Abbadiense 3-2

Vigor Macerata – Petriolo 0-1

Sefrense – San Ginesio 1-0

Belfortese – Juventus Club Tolentino 1-1

Borgo Mogliano – Palombese 1-1

Sarnano – Ripesanginesio 2-2

CLASSIFICA: Sarnano, Borgo Mogliano e Pollenza 53, Belfortese 47, Juventus Club Tolentino 46, Pennese 43, Atletico Macerata 40, Ripesanginesio 35, Vigor Macerata 34, Petriolo 33, Palombese e Sefrense 24, Gualdo e Treiese 22, San Ginesio 19, Abbadiense 18.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (11esima giornata di ritorno):

Csi Recanati – Morrovalle 2-2

Casette d’Ete – Veregra 3-2

Telusiano – Santa Maria Apparente 2-0

United Civitanova – Real Molino 0-4

Città di Civitanova – Monteluponese 4-4

Real Porto – Vigor Montecosaro 2-4

Aries Trodica – Montegranaro 1-0

Montecassiano – Porto Potenza 2-1

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 67, Montecassiano 65, Aries Trodica 54, Monteluponese 48, Real Porto 43, Telusiano e Porto Potenza 40, Montegranaro 37, Casette d’Ete 36, Città di Civitanova 28, Santa Maria Apparente 26, Morrovalle 25, Real Molino 22, Veregra 19, Csi Recanati 18, United Civitanova 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (11esima giornata di ritorno):

Agugliano Polverigi – Junior Jesina 3-2

Borghetto – Monsano 1-0

Victoria Strada – Largo Europa 2-0

Argignano – Palombina Vecchia 1-2

Cameratese – Aurora Jesi 0-1

Esanatoglia – Leonessa Montoro 2-1

Maiolati United – Cingolana 1-7

Terre del Lacrima – Serrana 0-0

CLASSIFICA: Cingolana 67, Argignano 57, Esanatoglia 56, Borghetto 50, Palombina Vecchia 48, Victoria Strada 42, Monsano 39, Aurora Jesi 38, Agugliano Polverigi 34, Leonessa Montoro e Maiolati United 31, Serrana 26, Terre del Lacrima 25, Cameratese 20, Junior Jesina 10, Largo Europa 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA