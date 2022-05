Altro scivolone della Civitanovese,

sconfitta in casa dalla Palmense

PROMOZIONE - I rossoblù, sotto di due reti non riescono a rimontare e perdono 2 a 1. Il posto play off ora non è più così sicuro

1 Maggio 2022

La Palmense espugna il Polisportivo, altro scivolone per i rossoblu . Una brutta Civitanovese approccia la gara giochicchiando a ritmi blandi e lascia il campo agli ospiti che capitalizzano il 100% delle occasioni e portano via i tre punti.

Nel primo tempo i ragazzi di Vagnoni al piccolo trotto ci mettono 30′ per creare un pericolo con Gragnoli. Pochi minuti dopo Pomiro dribbla i distratti difensori di casa e batte Monti con un rasoterra dal limite. I rossoblù provano a reagire ma il tempo finisce con la Palmense in vantaggio. Nella ripresa Vagnoni fa subito tre cambi e la vivacità portata dai nuovi sembra poter dare un nuovo senso alla gara. Gragnoli fallisce una buona occasione, ma all’11’ gli ospiti raddoppiano. Gran tiro di Pomiro che sbatte sulla traversa e sulla respinta Kuinxhiu di testa fa gol. Di lì i rossoblù si buttano a capofitto nella difficile impresa di raddrizzare la gara. Fioccano le occasioni per Russo, Chornopyshchuk e Cordoba che accorcia le distanze al 41‘. Smerilli spostato in attacco al 2′ di recupero con un pallonetto scavalca Camaioni, ma il gol del pareggio è evitato da un prodigioso recupero sulla linea. Dopo 4′ di recupero la gara va in archivio con gli ospiti che portano a casa i tre punti, meritati per aver fatto gol e difeso con ordine e carattere anche se, in alcuni casi, con un po’ di affanno. La Civitanovese accusa una crisi di risultati e non ha affrontato la gara con la dovuta cattiveria. Urge un cambio di marcia per non veder svanire l’obiettivo dei playoff.

Il tabellino:

CIVITANOVESE: Monti, Impallari, Ruggeri, Alessandroni, Rossini, Smerilli, Visciano, Perfetti, Gragnoli, Di Benedetto, Carissimi. A disp.: Lanari, Foresi, Niane, Salvucci, Cordoba, Chornopyshchuk, Russo, Marini, Marconi. All.: Vagnoni

PALMENSE: Camaioni, Bergamini, Cesetti, Barbuschia, Carafa, Nichea, Vallasciani, Cozzi, Carillo, Pomiro, Kuinxhiu. A disp.: Smerilli, Mattioli, Burattini, Croceri, Cinesi, Minnucci, Cerbone, Marzial, Ferranti. All.: Cipolletta

TERNA ARBITRALE: Latuga di Pesaro (Paradisi di Pesaro – Principi di Ancona)

RETI: Pomiro al 32 pt, Kuinxhiu al 13 st, Cordoba al 41′ st.

(in aggiornamento)

