Academy Civitanovese ai playoff,

due posti per altre sei squadre

Monte San Martino torna secondo

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Una punizione di Cerquetella regala il quinto successo consecutivo ai rossoblu, terzi, contro il Pievebovigliana secondo. Dietro, bagarre fra Union Picena, Amatori Appignano, Lorese, Giovanile Corridoniense, Colbuccaro e Camerino Castelraimondo

di Michele Carbonari

Matematico il primo verdetto in Terza categoria: la Promos di Montefano vince il girone E con due giornate d’anticipo (leggi l’articolo). Decisiva la combinazione di risultati dell’11esima giornata di ritorno. I biancoarancioblu di Morresi superano si misura il Serralta (gol di Scoppa) e il Pievebovigliana secondo in classifica cade fra le mura amiche al cospetto dell’Academy Civitanovese, che infila la quinta vittoria consecutiva e si assicura la disputa dei playoff: decisiva in avvio di gara una punizione di Cerquetella. Buono l’esordio del portiere rossoblu classe 2001 Elisei, cresciuto nel settore giovanile, che ha dato sicurezza al rimaneggiato reparto difensivo. È bagarre per gli ultimi due posti disponibili, attualmente occupati da Union Picena (42) e Amatori Appignano (41). I biancorossi salgono in quinta posizione vincendo lo scontro diretto nella tana dei giallorossi: determinanti Castaneda e Stura, nel finale dimezza lo svantaggio Lauteri (punizione).

Fra le pretendenti, l’unica ad esultare è la Lorese, forte del poker esterno alla Giovanile Nicolò Ceselli, travolta da Mazzante (doppietta), Boccanera e De Minicis. Dividono la posta in palio le altre tre. Pirotecnico il 3 a 3 fra Camerino Castelraimondo e Giovanile Corridoniense: per i padroni di casa gonfiano la rete Emiliano Micarelli (rigore), Micucci (penalty) e Rivelli (di testa su cross dello stesso Micucci), per gli ospiti timbrano il cartellino Tamburri (contropiede), Serpilli (pallonetto) e Rinaldesi (incornata). Stesso punteggio fra il fanalino di coda Boca Civitanova e Colbuccaro: gialloblu a segno con Mucci (punizione), Gallotta (tap in dopo il tiro di Ortega) e Sbrascini (da trenta metri sotto l’incrocio), mentre i biancoazzurri con Trippetta (su rinvio del proprio portiere), Luciani (a tu per tu con il portiere avversario) e Alessandrini (in mischia). Infine, blitz del Corridonia Fc a Sforzacosta: Tomas Tirabassi (doppietta) e Carvelli calano il tris.

Nel girone F il Monte San Martino torna al secondo posto forte della vittoria all’inglese sul campo della Spes Valdaso (messa ko dalla coppia gol Marconi-Ciocci) e della concomitante sconfitta della Nuova Faleria. Nel gruppo C, invece, rallenta il Fabiani Matelica nello scontro diretto in zona playoff contro l’Ostra, agganciata al quarto posto dall’Urbanitas Apiro, il quale rimonta il Real Vallone trascinato da Mastrolorenzi (di testa) e Filipponi (assist di Piersigilli).

Il personaggio della settimana: Cerquetella (Academy Civitanovese). Realizza la punizione vincente, che sarà determinante per il successo finale. Un gol pesante che regala il campionato alla Promos ma allo stesso tempo assicura un posto playoff alla propria squadra, alla quinta vittoria di fila.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (11esima giornata di ritorno):

Amatori Appignano – Union Picena 2-1

Camerino Castelraimondo – Giovanile Corridoniense 3-3

Promos – Serralta 1-0

Boca Civitanova – Colbuccaro

Giovanile Nicolò Ceselli – Lorese

Pievebovigliana – Academy Civitanovese 0-1

Sforzacosta – Corridonia Fc

CLASSIFICA: Promos 57, Pievebovigliana 48, Academy Civitanovese 46, Union Picena 42, Amatori Appignano 38, Giovanile Corridoniense e Lorese 37, Colbuccaro 36, Camerino Castelraimondo 35, Serralta 26, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 15, Corridonia Fc 9, Boca Civitanova 8.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (nona giornata di ritorno):

Spes Valdaso – Monte San Martino 0-2

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 65, Monte San Martino 54, Nuova Faleria 52, Tirassegno 50, Montelparo 49, Ponzano Giberto 47, Atletico Monte Urano 44, Save the Youths 30, Audax Montegiorgio e Torrese 28, Servigliano 27, Spes Valdaso 20, Lapedonese e Grottese 17, Campiglione Monte Urano 14, Union Calcio 12.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (11esima giornata di ritorno):

Fabiani Matelica – Ostra 1-1

Urbanitas Apiro – Real Vallone 2-1

CLASSIFICA: Valle del Giano 56, Misa 50, Fabiani Matelica 47, Ostra e Urbanitas Apiro 45, Real Vallone 42, Rosora Angeli 40, Virtus Corinaldo 39, Real Sassoferrato 37, Renato Lupetti 20, Galassia Sport 19, Poggio San Marcello 18, Sant’Abbondio 6, Le Torri 5.

