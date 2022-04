Rissa allo stadio di Matelica:

9 denunciati e 12 Daspo (Video)

INDAGINE - I carabinieri hanno individuato i presunti responsabile dell'episodio avvenuto il 9 aprile al termine del match di Prima categoria con l'Elpidiense

26 Aprile 2022 - Ore 18:44 - caricamento letture Un video dei tafferugli dopo il match

di Gianluca Ginella

Nove denunciati e 12 Daspo per una rissa scoppiata allo stadio di Matelica e che ha visto coinvolti anche calciatori. L’indagine è dei carabinieri di Matelica e riguarda un episodio avvenuto il 9 aprile scorso al termine di un match di calcio di Prima categoria.

Quel giorno si affrontavano le squadre del Matelica e quella dell’Elpidiense Cascinare. Gli animi, secondo quanto accertato dai carabinieri, si sarebbero scaldati a causa del gesto poco rispettoso di un calciatore dell’Elpidiense verso i tifosi avversari.

A fine partita c’è stata qualche scaramuccia all’inizio, qualche strattone, e poi le cose sono degenerate e sono volati anche dei pugni. Il tutto ripreso anche con dei video che saranno decisivi per le indagini dei carabinieri.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Allo stadio per calmare gli animi sono intervenuti i carabinieri che poi hanno acquisito i video dell’accaduto e sentito testimoni per arrivare ad attribuire le responsabilità a chi aveva preso parte alla scazzottata. Alla fine i carabinieri hanno identificato 9 persone ritenute aver preso parte alla rissa e le hanno denunciate. Tra loro ci sono anche calciatori. Per tutti è stato inoltre proposto il Daspo urbano. A loro si aggiungono alle tre richieste di Daspo per persone che alla rissa non hanno preso parte ma che avrebbero avuto comportamenti non consoni.

