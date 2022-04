Recanatese, poker e nuova fuga

Harakiri Tolentino:

il Chieti rimonta tre gol

SERIE D - Senigagliesi, Minicucci e Sbaffo (doppietta) travolgono il Fano e trascinano i giallorossi di Pagliari a più sette sul Trastevere e sui cremisi di Mosconi, che avanti di tre reti dopo appena 12' (Capezzani, Padovani e Mengani) si fanno rimontare dagli abruzzesi

24 Aprile 2022 - Ore 17:13 - caricamento letture

La capolista Recanatese non fa sconti al malcapitato Fano e cala il poker della fuga verso la Lega Pro. Al Tubaldi, Senigagliesi e Minicucci aprono le marcature nel primo tempo, la doppietta di capitan Sbaffo (capocannoniere del girone F di Serie D con 21 gol) chiude i conti nella ripresa. Risultato rotondo che certifica sempre di più la forza dei leopardiani, ora a più sette sull’accoppiata Trastevere – Tolentino. Dopo la pausa del turno del primo maggio, i ragazzi di mister Pagliari saranno di scena prima a Vastogirardi (mercoledì 4) e nella tana del Matese per avvicinare il sogno del professionismo (domenica 8). Getta tutto all’aria invece la squadra di mister Mosconi, che al Della Vittoria cala il tris (Capezzani, Padovani e Mengani) nei primi dodici minuti al Chieti, che a sua volta accorcia alla mezz’ora e trova il pareggio nel finale di partita. Un 3 a 3 che lascia l’amaro in bocca ma che nulla toglie al grande lavoro svolto fin qui. Al momento sono 54 i punti in classifica, gli stessi del Trastevere. Domenica 8 maggio la trasferta contro il Castelnuovo Vomano.

La cronaca di Tolentino – Chieti. Pronti via e i cremisi sbloccano grazie al rigore trasformato da Capezzani e conquistato da Padovani. Il capitano, poi, colpisce una traversa al 7′ ma si rifa un paio di minuti dopo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 12′ arriva addirittura il tris dei padroni di casa: Mengani da fuori area infila la sfera sotto la traversa. Il Chieti prova ad uscire dal guscio e il destro di Mariani termina fuori. Al 30′ Orlando accorcia di testa servito da Ventola. Quest’ultimo ci prova qualche istante più tardi, senza fortuna. Verna, quindi, si rende pericoloso un paio di volte, prima e dopo l’intervallo. Nel finale il Chieti ci crede e trova il clamoroso 3 a 3 grazie al penalty realizzato dal subentrato El Ouazni e dalla punizione (tocco e tiro) di Ventola.

Il tabellino di Recanatese – Fano 4-0:

RECANATESE: Urbietis, Meloni, Quacquarelli, Gomez, Pacciardi, Ferrante, Minicucci, Raparo, Defendi, Sfabbo, Senigagliesi. A disp.: Amadio, Marafini, Somma, Alessandrini, Grieco, Sopranzetti, Ferretti, Giampaolo, Minnozzi. All.: Pagliari.

FANO: Tzafestas, Zanolla, Del Rosso, Likaxhiu, Vavassori, Karkalis, Zanni, Scoppa, Casolla, Tortori, Trillò. A disp.: Olivieri, Tomassini, Pantaleoni, Palazzo, Ricci, Broso, Manè, Esposito, Serges. All.: Catalano.

TERNA ARBITRALE: Vingo di Pisa (Gookooluk di Civitavecchia – Salvatori di Tivoli)

RETI: 8′ Senigagliesi, 37′ Minicucci, 57′ e Sbaffo

Il tabellino di Tolentino – Chieti 3-3:

TOLENTINO: Bucosse, Salvatelli, Severini, Bonacchi, Strano, Nonni, Mengani, Tortelli, Padovani, Miccoli, Capezzani. A disp.: Marricchi, Stefoni, Giaconi, Conti, Fofana, Lattanzi, Bartoli, Sejfullai, Prosperi. All.: Mosconi.

CHIETI: Fusco, Di Renzo, Siragusa, Mele, Aquilanti, Pietrantonio, Ventola, Mariani, Verna, D’Innocenzo, Orlando. A disp.: Salute, Chiacchia, Consorte, Puglielli, Coulibaly, Di Meo, De Santis, Fabrizi, El Ouazni. All.: Lucarelli.

TERNA ARBITRALE: Tagliente della sezione di Brindisi (Polidori di Perugia – Ottombretti di Foligno)

RETI: 1′ p.t. Capezzani (rig.), 9′ p.t. Padovani, 13′ p.t. Mengani, 30′ p.t. Orlando, 40′ s.t. El Ouazni (rig.), 43′ s.t. Ventola

© RIPRODUZIONE RISERVATA