Impresa della Sangiustese a Fossombrone

Latini riprende due volte l’Atletico Ascoli

Valdichienti ko contro la capolista

ECCELLENZA - Un gol di Zira a fine primo tempo trascina i rossoblu, privi di cinque giocatori, a ridosso della zona playoff. L'attaccante del Montefano realizza una doppietta di testa e regala il pareggio ai viola contro la seconda forza del campionato. I ragazzi di Bolzan perdono 2 a 1 a Senigallia, nel giorno della promozione in Serie D della Vigor

24 Aprile 2022

Impresa della Sangiustese nella 30esima giornata del campionato d’Eccellenza. Rimaneggiati a causa delle assenze di Iori e Monserrat squalificati e di Forò, Ercoli e Cheddira infortunati (gli ultimi due in panchina per onor di firma), i rossoblu di mister Viti espugnano di misura la tana della Forsempronese. Decisivo Zira al tramonto del primo tempo: percussione centrale di Ciucani che serve l’attaccante, il quale scarica una bordata sul secondo palo che non lascia scampo a Marcantognini. I calzaturieri restano ai piedi della zona playoff, a tre punti dall’accoppiata Atletico Azzurra Colli-Jesina.

Una lunghezza dietro la Sangiustese ecco il Montefano, che conquista un risultato importante contro la corazzata Atletico Ascoli seconda in classifica. Al Dell’Immacolata finisce 2 a 2, con i viola di Menghini bravi a recuperare per due volte lo svantaggio grazie alla doppietta di testa di Latini. La cronaca. Al 9’ Albertini non blocca una conclusione di Bonacci, lo stesso Latini si avventa sulla sfera e gonfia la rete ma in posizione di offside, come ravvisato dall’assistente dell’arbitro. Al 24’ tacco di capitan Natalini sugli sviluppi di un calcio d’angolo e vantaggio ospite. Quindi, il capitano viola Bonacci centra il palo. Il gol locale è maturo e arriva al 29’. Atletico Ascoli momentaneamente in dieci per un infortunio a Capponi, nuovo legno di Alla, sulla respinta Latini è il più lesto di tutti e di testa firma il pareggio. Allo scadere del primo tempo Galli guadagna (fallo di Galassi) e realizza il rigore del secondo sorpasso. In avvio di ripresa ancora Latini rimette in equilibrio il punteggio: traversone dalla sinistra di Bonacci e colpo di testa vincente del numero sette. Qualche istante dopo annullato un gol per fuorigioco a Mariani, dell’Atletico Ascoli. Durante il resto della seconda frazione le squadre si affrontano a viso aperto, con occasioni da una parte e dall’altra. Ma il risultato finale resta il 2-2.

Il Valdichienti Ponte, invece, partecipa alla festa promozione della capolista Vigor Senigallia, che batte 2 a 1 i ragazzi di Bolzan e vincono il campionato con tre turni di anticipo e volano in Serie D. Diminuiscono invece le speranze playoff degli ospiti, che dovranno recuperare un gap di cinque punti. La Vigor si porta in vantaggio approfittando di un errore di Borgese, D’Errico entra in area e deposita in rete il vantaggio. Il Valdichienti Ponte non ci sta e Titone salta due uomini e pareggia. Nel secondo tempo ancora D’Errico batte una punizione e Fioretti svirgola ed insacca nella propria porta, per il nuovo vantaggio rossoblu. Nel finale Titone trova il 2 a 2 ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Il tabellino di Forsempronese – Sangiustese 0-1:

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Procacci, Pandolfi, Rossetti, Rovinelli, Palazzi (40’ s.t. Arcangeletti), Conti, Barattini (25’ s.t. Cecchini), Zingaretti, Pagliari (28’ s.t. Mea). A disp.: Chiarucci, Ciampiconi, Aguzzi, Ragni, Garota, Bucchi. All.: Fucili.

SANGIUSTESE: Barufaldi, Pagliarini, Stortini, Iuvalè, Ferri, Basconi, Casati, Ciucani (28’ s.t. Merzoug), Zira (40’ s.t. Tassi), Olivieri (28’ s.t. Iacoponi), Tomassetti. A disp.: Amico, Filosa, Tarulli, Cheddira, Doci, Ercoli. All.: Viti.

TERNA ARBITRALE: Racchi di Ancona (Bilò di Ancona – Bara di Macerata)

RETE: 42’ p.t. Zira

NOTE: ammoniti: Basconi, Fucili, Conti e Ciucani

Il tabellino di Montefano – Atletico Ascoli 2-2:

MONTEFANO: Bentivogli, Pigini (20’ s.t. Monaco), Galassi, Mercurio, Orlietti, Alla, Latini (37’ s.t. Storani), Zannini (15’ s.t. Guzzini), Dell’Aquila (22’ s.t. Kerjota), Palmucci (35’ s.t. Carotti), Bonacci. A disp.: Barbato, De Luca, Federico Camilloni, Matteo Camilloni. All.: Menghini.

ATLETICO ASCOLI: Albertini, Marucci, Casale, Nicolosi (20’ s.t. Felicetti), Gabrielli, Natalini, Ambanelli, Capponi (28’ p.t. Mariani), Galli, Nunez Mastroianni (12’ s.t. Giovannini), Vechiarello. A disp.: David, Raffaello, Di Matteo, Mariani Gibellieri, Traini, Marini. All.: Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Skura di Jesi (Bianchi di Pesaro – Frapiccini di Macerata)

RETI: 24’ p.t. Natalini, 29’ p.t. Latini, 46’ p.t. Galli (rig.)

NOTE: ammoniti: Mercurio, Orlietti, Bonacci, Gabrielli, Nunez Mastroianni, Ambanelli, Marucci, Giovannini, Felicetti. Angoli: 3-5.

Il tabellino di Vigor Senigallia – Valdichienti Ponte 2-1:

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba, Bartolini, Marini, Gambini, Rotondo, Baldini, Lazzari, Pesaresi, D’Errico, Mancini. A disp.: Sarti, Bachetti, Magi Galluzzi, Olivi, Nacciarriti, Nardone, Marcucci, Rossetti, Carsetti. All.: Clementi.

VALDICHIENTI PONTE: Mallozzi, Colonna, Cernetti, David Nasif, Borgese, Comotto, Titone, Frinconi, Del Brutto, Trillini, Fioretti. A disp.: Rossi, Drudi, Ciccarelli, Sfasciabasti, Lattanzi, Guercio, Rapagnani, Triana, Papa. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Lupinski di Albano Laziale (Giannelli di Pesaro – Principi di Ancona)

