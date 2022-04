Porto San Giorgio, taglio del nastro

per il nuovo punto vendita RemaTarlazzi

(Foto)

AZIENDA - Si tratta di uno spostamento della filiale esistente sin dal 1984 in viale XX Settembre, in un altro immobile in località Salvano Via A. Pacinotti 1

20 Aprile 2022 - Ore 13:57 - caricamento letture

E’ stato inaugurato sabato 9 aprile il rinnovato punto vendita di Porto San Giorgio della RemaTarlazzi Spa Gruppo Comet.

«Non si è trattata però di una nuova apertura – fa sapere l’azienda – ma di uno spostamento del punto vendita di Porto San Giorgio, esistente sin dal 1984 in viale XX Settembre, in un altro immobile situato in Località Salvano Via A. Pacinotti 1, più grande e funzionale del precedente.

Si è infatti passati dai circa 500mq di superficie del vecchio punto vendita, agli oltre 1.000mq della nuova struttura nella quale sono anche stati realizzati due moderni corner espositivi, uno per il settore illuminazione (Studio Luce Comet) e l’altro dedicato agli Impianti Tecnologici Speciali (Sistemi di Antintrusione, Videosorveglianza, Rilevazione Incendi, Automazione Aperture, ecc.)».

Il punto vendita è diretto da Massimo D’Erasmo Marchionni e conta globalmente sei collaboratori.

All’evento sono intervenute numerose agenzie di rappresentanza del settore operanti nella regione Marche, oltre che numerosi clienti della zona, dopo il consueto taglio del nastro è seguita la benedizione del parroco della Chiesa Gesù Redentore, don Pietro Gervasio, ed a seguire dopo la visita ai nuovi locali da parte degli intervenuti, è stato offerto un ricco pranzo a buffet per tutti.

«La RemaTarlazzi appartenente al Gruppo Comet di Bologna – prosegue la nota – conta 34 punti vendita nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio Molise, ed impiega attualmente oltre 660 collaboratori, un terzo dei quali portatori di una profonda competenza tecnica in almeno uno dei 9 diversi settori tecnologici in cui opera il Gruppo (Distribuzione Elettrica, Domotica, Automazione Industriale, Illuminazione, Sicurezza, Energie Alternative, Climatizzazione, Utensileria/Attrezzature da lavoro, Termoidraulica).

L’azienda RemaTarlazzi ha consolidato nel 2021 un fatturato che ha sfiorato i 240 milioni di euro, mentre il fatturato complessivo del Gruppo Comet nello stesso anno ha quasi raggiunto i 1.200 milioni di Euro di fatturato consolidato, confermandosi per fatturato il primo gruppo di proprietà interamente Italiana del settore della Distribuzione di Componentistica e prodotti per l’impiantistica elettrica».

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA