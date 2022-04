Mario Morgoni incontra

il primo segretario

dell’ambasciata Corea del Sud

SUMMIT - Il deputato Dem di Potenza Picena, presidente dell'Istituto Italiano per l'Asia: «Il rapporto tra i due Paesi offre tante possibilità ai nostri giovani, alle università, al mondo della formazione e alle imprese»

Si è svolto ieri, a Roma, un incontro organizzato dall’Isia, l’Istituto Italiano per l’Asia, tra il presidente Mario Morgoni e il Primo Segretario dell’Ambasciata della Repubblica di Corea, Lee Chulgyu.

All’incontro ha partecipato il segretario generale Domenico Palmieri. «È un grande onore incontrare un alto esponente dell’ambasciata di Seul in Italia, un Paese che può essere un importante riferimento per la Comunità Europea e per l’Italia – ha detto Morgoni, deputato Dem di Potenza Picena -. Il rapporto tra Italia e Corea del Sud offre tante possibilità ai nostri giovani, alle università, al mondo della formazione e alle imprese, anche in un quadro di crisi industriale a causa delle continue innovazioni tecnologiche, a cui rispondiamo con programmi comuni di transizione energetica che ci consentiranno maggiore autonomia e di rendere il mondo più pulito e meno inquinato».

Lee Chulgyu da parte sua ha espresso il più vivo compiacimento per le ottime relazioni tra i due Paesi, «relazioni sempre improntate non solo sulla solida amicizia ma anche su cooperazione culturale, industriale e politica. Noi guardiamo con molto interesse all’ Italia e all’Unione Europea» ha sottolineato il rappresentante di Seul.

