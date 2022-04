La Serie D parla maceratese

Tolentino: blitz e secondo posto

La capolista Recanatese pareggia a Vasto

CALCIO - I cremisi espugnano in rimonta il SN Notaresco trascinati da Severini e Prosperi (2-1), scavalcano il Trastevere e si portano a meno cinque dalla capolista, che non va oltre lo 0 a 0 in terra abruzzese. I giallorossi recriminano per un gol annullato a Sbaffo

14 Aprile 2022 - Ore 17:25 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Sono due le squadre maceratesi nel girone F di Serie D e da oggi occupano i primi due posti in classifica. Grazie all’exploit in rimonta di Notaresco, il Tolentino è la nuova seconda forza del torneo. La Recanatese, invece, mantiene il primato solitario al termine del pareggio a reti bianche nella tana della Vastese. I giallorossi di Pagliari guidano il campionato con cinque lunghezze di vantaggio sui cremisi, che completano la rincorsa al Trastevere. Nel turno infrasettimanale che anticipa la Pasqua, i ragazzi di Mosconi compiono l’impresa in Abruzzo. I padroni di casa sbloccano a metà frazione con Valentin, che approfitta di un’indecisione della retroguardia del Tolentino. Il quale non si abbatte e nella ripresa costruisce il successo. A ridosso del quarto d’ora pareggia trascinato da Severini, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre a pochi minuti dal triplice fischio è il subentrato Prosperi a regalare il gol partita. I cremisi salgono a quota 53 punti e si portano a più due sul Trastevere e a meno cinque dalla Recanatese, che sciupa diverse chances per portare a casa il bottino pieno nel sud dell’Abruzzo. Il match è sostanzialmente equilibrato. Nella seconda frazione le occasioni più nitide. Senigagliesi ci prova da fuori, Di Rienzo blocca in due tempi. Poco dopo ancora il folletto biondo si presenta a tu per tu con il portiere locale ma fallisce clamorosamente. Alla mezz’ora capitan Sbaffo gonfia la rete ma l’arbitro ravvisa un dubbio fallo precedente in area. Nel finale la Vastese prova a pungere con Alessandro, Urbietis salva e fa buona guardia.

Il tabellino di Vastese – Recanatese:

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Tancredi (35′ s.t. Allegra), Di Filippo, Altobelli, Monza (46′ s.t. Pastore), Ficara (33′ s.t. Lenoci), Agnello, Alessandro, Stivaletta (33′ s.t. Alonzi), Scafetta (21′ s.t. Sansone). A disp.: Di Feo, Petrucci, Di Bello, Corticchia. All.: D’Adderio.

RECANATESE: Urbietis, Somma, Quacquarelli, Gomez, Pacciardi, Marafini, Minicucci (35′ s.t. Ferretti), Raparo, Giampaolo (21′ s.t. Minnozzi), Sbaffo, Senigagliesi (46′ s.t. Grieco). A disp.: Amadio, Alessandretti, Alessandrini, Meloni, Sopranzetti, Defendi. All.: Pesaresi (Pagliari).

TERNA ARBITRALE: Rispoli di Locri (Macripò di Siena – Lanzellotto di Roma2)

NOTE: ammoniti: Minicucci, Minnozzi

Il tabellino di SN Notaresco – Tolentino:

SN NOTARESCO: Mariani, Fredrich, Bruno, Maio, Valenti, Petruzzi, Blando, Sorrini, Gallo, Esposito, Scimia. A disp.: Shiba, Bellardinelli, Diarra, Speranza, Pesce, Pampano, Bana, Colucci, Dorato. All.: Epifani.

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Severini, Stefoni, Bartoli, Strano, Fofana, Tortelli, Padovani, Zammarchi, Mengani. A disp.: Marricchi, Di Biagio, Giaconi, Conti, Valentini, Lattanzi, Capezzani, Prosperi, Moscati. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Arcidiacono di Acireale (Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto – Anile di Acireale)

RETI: 35′ p.t. Valenti, 12′ s.t. Severini, 41′ s.t. Prosperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA