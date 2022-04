Sassuolo-Atalanta a Juan Luca Sacchi

CALCIO - Il fischietto di Appignano torna ad arbitrare in Serie A dopo quasi un mese. Domenica alle 15 sarà protagonista al Mapei Stadium

8 Aprile 2022 - Ore 09:16 - caricamento letture

A distanza di quasi un mese, l’arbitro di Appignano Juan Luca Sacchi torna a dirigere una partita di Serie A. Infatti, l’ultima apparizione risale al 13 marzo, in Fiorentina – Bologna. Domenica, invece, è stato designato per il match fra Sassuolo ed Atalanta, valido per la 32esima giornata, in programma al Mapei Stadium alle 15. Ad assistere il 37enne fischietto della sezione di Macerata ci saranno Perfetti e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Colombo. Fabbri e Meli si occuperanno del Var. Quella di domenica sarà il decimo gettone stagionale nella massima serie per Sacchi, che già ha arbitrato le due squadre, entrambe allora vincenti in trasferta per 2 a 1. Il Sassuolo nello storico blitz in casa della Juventus, il 27 ottobre, nella decima giornata. Mentre l’Atalanta nell’exploit di Verona contro l’Hellas, il 12 dicembre, nel 17esimo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA