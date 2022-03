L’esenzione ex Tosap

prorogata sino a fine anno

MACERATA - Il commento dell'assessore ai Tributi Marco Caldarelli: «La accogliamo con particolare favore»

9 Marzo 2022 - Ore 14:20 - caricamento letture

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione cup e canone mercatale (ex Tosap) per le attività con sede legale o operativa-al primo gennaio 2019-nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016. La proroga, che interessa anche Macerata, è arrivata a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022. L’esenzione dell’ex Tosap per le aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti relativa all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 rimane prorogata fino al 31 marzo 2022. «Accogliamo con particolare favore questa proroga dell’esenzione che riteniamo importante per il territorio maceratese provato sia dalla pandemia che, specificamente, dal sisma – ha commentato l’assessore ai Tributi Marco Caldarelli -. Gli Uffici sono comunque impegnati a individuare ipotesi di facilitazioni ulteriori, ove consentite naturalmente dalla normativa».

