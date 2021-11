Al palasport “Giorgio Chierici”

le finali regionali di pugilato youth

15 Novembre 2021 - Ore 11:50 - caricamento letture

Si sono svolti sabato scorso al palasport “Giorgio Chierici” di Tolentino i campionati regionali di pugilato youth. Tre sono stati le finali disputate.

Per la categoria dei 60 kg Matteo Giacchetti della Upa Ancona si è imposto su Alex Iengo della Gls Dorica. Giacchetti, allenato dal maestro Marco Cappellini, seppur meno esperto dell’avversario, ha spiccato nelle prime due riprese con maggior azioni offensive mettendo a segno colpi ben piazzati, mentre Iengo, che è apparso sotto tono, si è comunque guadagnato il terzo round cercando inutilmente il colpo risolutivo. Nella categoria dei 64 kg, nel match più agguerrito della serata, Gianluca Carlucci della Phoenix Boxe ha battuto ai punti l’ottimo Simone Manzo dell’Accademia Pugilistica 1923. Nel corso delle tre riprese i due pugili non si sono risparmiati, offrendo uno spettacolo di alto livello tecnico. Carlucci, a giudizio dei giudici è risultato più preciso e determinante dell’avversario. Da registrare che il pugile fanese nel suo record dei sei incontri disputati, non ha mai perso.

Marcello Di Gennaro dell’Accademia Pugilistica 1923 ha battuto ai punti Niccolò Galli della Pugilistica Senigallia nella categoria 69 kg. Match molto equilibrato e di alta levatura tecnica. Nel corso del secondo round, un potente colpo andato a segno sul volto di Galli ha costretto l’arbitro Sauro Di Clementi ad intervenire per il conteggio. Indubbiamente la maggiore esperienza e la lucidità di De Gennaro, da sempre allenato dal maestro Jonny Cocci, ha determinato la differenza. Il prossimo appuntamento per i tre campioni youth che rappresenteranno le Marche insieme agli altri atleti di altre categorie di peso già selezionati, sarà sul ring di Salerno, per le fasi interregionali che si disputeranno il 26, 27 e 28 novembre. Per gli altri incontri Aob: Said Yacouba dell’Accademia Pugilistica 1923 (kg. 63 elite) ha battuto ai punti Leonardo Gioacchini della Nuova Dorica in un match molto combattuto, Vincenzo Maio della Boxing Club Castelfidardo (schoolboy 46 kg) ha vinto ai punti su Bryan Di Rocco della Pugilistica 1923 in un confronto equilibrato e Geremia Bernardini della Pugilistica 1923 (junior kg 60) si è imposto su Emis Abazi della Pugilistica Maceratese al termine di tre riprese intense. Premiato quale miglior pugile della serata Said Yacouba.

Oltre ad un folto pubblico, ha assistito alla manifestazione anche l’assessore allo sport di Tolentino Fausto Pezzanesi, al quale la società organizzatrice Nike Fermo ha donato una targa.