Studenti in classe, Acquaroli:

«Auguro di tornare alla normalità»

Latini: «Dad si è mostrata insufficiente»

IL MESSAGGIO del governatore delle Marche e dell'assessora all'istruzione che precisa: «Sforzo notevole della Regione per un rientro in sicurezza. Le piccole scuole di montagna, quelle dell’area del cratere, trovano difficoltà in ordine alla costituzione delle classi e all’insufficienza dell’organico per gli effetti di normative che mal si adattano alle esigenze locali»

15 Settembre 2021 - Ore 10:30 - caricamento letture

«Questa mattina tornano in classe tantissimi studenti nelle scuole marchigiane. A tutti i nostri giovani, agli insegnanti e a tutto il personale Ata, auguro di trascorrere un anno scolastico quanto più all’insegna della normalità». E’ questo l’auspicio del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, per l’inizio dell’anno scolastico. Nel saluto dell’assessora all’Istruzione Giorgia Latini emerge l’encomio a chi si è adoperato per fare in modo che si potesse tornare alla didattica in presenza e si sottolinea lo “sforzo notevole della Regione per un rientro in sicurezza”. «Carissimi studenti, docenti, personale Ata, dirigenti scolastici, ci avviciniamo ad un inizio di anno scolastico certamente impegnativo. È richiesto a tutti un grande sforzo per poter tornare in aula – dice l’assessora – . Ringrazio fin da subito tutti coloro che in queste settimane si sono adoperati per far sì che si potesse tornare alla didattica in presenza: gli istituti, gli insegnanti, l’Ufficio Scolastico Regionale, gli addetti ai servizi del mondo scolastico. La scuola ha vissuto nell’anno e mezzo di pandemia trascorso una situazione difficilissima. La didattica a distanza ha consentito di proseguire nei programmi scolastici ma si è dimostrata insufficiente. Non era possibile prolungare questa parentesi che ha determinato il peggioramento dei livelli di apprendimento. La nostra Regione ha compiuto un notevole sforzo in tal senso, cercando di consentire il rientro in sicurezza attraverso impianti di ventilazione meccanica e sanificatori dell’aria e, da ultimo, attuando un piano di monitoraggio nelle scuole sentinella, piano che vorremmo estendere il più possibile – precisa -. Non dimentichiamo tuttavia che non iniziano e non finiscono con il Covid le criticità a cui la scuola deve far fronte. Nelle Marche abbiamo le piccole scuole di montagna, le scuole dell’area del cratere che trovano difficoltà in ordine alla costituzione delle classi e all’insufficienza dell’organico per gli effetti di normative che mal si adattano alle esigenze locali. Le risorse messe in campo per ulteriori contratti di docenza e per il personale Ata sono importanti ma non risolvono le lacune. Sono temi che vanno affrontati in maniera più sistematica. Soprattutto nelle aree del cratere il mantenimento dei presidi scolastici non può essere un semplice correttivo delle situazioni più problematiche ma deve diventare una scelta politica strategica di Governo utile ad evitare l’esodo dai territori. Mi fermo qui – conclude l’assessora all’Istruzione- sottolineando come tutto ciò non abbia impedito alla scuola di essere, per ricorrere ad un termine molto usato, resiliente. La dedizione di chi, tutti i giorni, permette alla campanella di suonare l’inizio, se è vero, com’è vero, che la scuola è un forte motore culturale e di sviluppo economico, è un grande contributo a tutta la società. Il grado di salute di un Paese si può capire anche dalla sua scuola. Con questa consapevolezza rivolgo a tutti voi il mio personale augurio per un anno pieno di soddisfazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA