RIUNIONE dello staff maceratese al Villino di Treia - Il presidente Andrea Passacantando e il numero uno regionale Giovanni Bernardini hanno accolto Giosuè Barigelli, Maria Carpineti, Mattia Gatti, Leonardo Marconi, Roberto Uliassi che sono coordinati dal capo area Michele Vesprini con il supporto di Daniela Perno e Sonia Borraccini quale referente per l’area fiscale

Giunta l’estate lo staff della Copagri di Macerata si è riunito al ristorante “Villino” di Treia per fare il punto sulla situazione del settore agricoltura. Con l’occasione il presidente della Copagri Marche, Giovanni Bernardini, si è rallegrato e congratulato con la struttura per i risultati sempre più soddisfacenti raggiunti pure quest’anno. «Anche in una situazione di emergenza gli associati hanno usufruito di tutti i servizi messi a loro disposizione per tutte le operazioni e adempimenti in capo all’azienda agricola – si legge nella nota -.

L’evento è servito anche per ringraziare i tecnici che hanno intrapreso nuove esperienze in enti quali la regione Marche, l’Assam, l’Agenzia delle dogane, che hanno contribuito nel corso degli decenni a far crescere sempre più la famiglia Copagri, la quale ha quasi duemila associati nel territorio maceratese. Anche il presidente della Copagri Macerata, Andrea Passacantando, ha ringraziato personalmente coloro che hanno svolto la propria attività nella Copagri (gli storici Leonardo Del Carpio, Stefano Areni, Paolo Lambertucci, Samuele Petritoli e Angelo Accoroni), ma anche per accompagnare le nuove professionalità dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici altamente professionali – conclude la nota -. I presidenti provinciale e regionale sono convinti che con le altissime professionalità dei “nuovi ragazzi” la Copagri Macerata riuscirà a vincere nuove e più ambiziose sfide, quindi hanno fatto un grande in bocca al lupo a Giosuè Barigelli, Maria Carpineti, Mattia Gatti, Leonardo Marconi, Roberto Uliassi che sono coordinati dal capo area Michele Vesprini con il supporto di Daniela Perno e Sonia Borraccini quale referente per l’area fiscale». La serata, oltre ad essere stata una occasione per stare insieme in questo periodo di pandemia, è servita per illustrare le future strategie della struttura che prevede nuovi servizi i quali verranno introdotti subito dopo l’estate

