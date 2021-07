Corso Cairoli si trasformerà

in un centro commerciale naturale

In arrivo 61mila euro di contributi

MACERATA - La Regione ha accolto e finanziato il progetto presentato dall'amministrazione comunale, il sindaco Parcaroli: «Saranno riqualificati gli arredi urbani così come le vetrine in accordo con i commercianti; il tutto per rendere il corso ancora più bello e rinnovato»

5 Luglio 2021 - Ore 14:39 - caricamento letture

È stato finanziato dalla Regione Marche, con un contributo pari a 61mila 910 euro, il progetto del Comune di Macerata denominato “Centro commerciale naturale Le Casette”. «Il Comune e le ditte – spiega l’amministrazione – parteciperanno con investimenti effettivi per i quali è stato riconosciuto il contributo regionale pari al 50%. Tale investimento permetterà al Comune e alle ditte di realizzare alcuni interventi rispettivamente su arredi urbani e vetrine/negozi destinati al raggiungimento degli obiettivi delineati». L’amministrazione comunale, poco dopo il suo insediamento, aveva partecipato al bando regionale volto al “Finanziamento di progetti integrati tra il Comune e le piccole e medie imprese per lo sviluppo di Centri commerciali naturali” inviando un progetto da realizzarsi in corso Cairoli. «Il contributo ricevuto ci permetterà di abbellire e dare un look attrattivo a una delle principali arterie della città con un design di qualità che valorizzi adeguatamente tutta la via; in questo modo sarà possibile aumentare la capacità ricettiva e dare un maggiore senso di accoglienza a corso Cairoli – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Saranno quindi riqualificati gli arredi urbani così come le vetrine in accordo con i commercianti; il tutto per rendere il corso ancora più bello e rinnovato. Questo è un primo bando al quale abbiamo potuto partecipare e speriamo ce ne siamo altri per avviare lo stesso progetto di riqualificazione anche in altre aree commerciali della città». «Quello che il Comune ha ricevuto è il primo di una serie di finanziamenti per i quali stiamo lavorando – ha aggiunto l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano -. Si tratta quindi di un inizio che partirà appunto con la riqualificazione di corso Cairoli ma che, pian piano, si estenderà anche per corso Cavour e altre zone di Macerata. Siamo da tempo a lavoro per progettare e realizzare progetti concreti e di reale riqualificazione per le zone commerciali della città». La proposta del Comune, coordinata dalla Confcommercio Marche Centrali e valutata positivamente dalla Regione Marche, coinvolge le attività commerciali della zona e ha come obiettivi di aumentare la capacità ricettiva e dare un maggior senso di accoglienza e una nuova immagine a una delle principali vie di accesso alla città. Tra i “servizi comuni”, il progetto finanziato prevede l’uso dell’app Cyrco ideata per artigiani, produttori e commercianti, la realizzazione di un logo, di una targa per identificare le imprese partecipanti, di una brochure e piantina della zona e di buste shopper con il logo del Centro commerciale “Le Casette”. Gli uffici comunali, in collaborazione con Confcommercio Marche Centrali, daranno ora seguito alla realizzazione degli interventi finanziati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA