Cbf Balducci: due conferme,

tre arrivi e altrettante partenze

VOLLEY - Della scorsa stagione restano nella società maceratese Melissa Martinelli ed Ilenia Peretti. In entrata Francesca Cosi, Maria Irene Ricci ed Alessia Fiesoli, ai saluti Valentina Pomili, Veronica Bisconti e Giulia Galletti

17 Giugno 2021 - Ore 14:15 - caricamento letture

Due conferme (Melissa Martinelli ed Ilenia Peretti), tre arrivi (Francesca Cosi, Maria Irene Ricci ed Alessia Fiesoli) e altrettante partenza (Valentina Pomili, Veronica Bisconti e Giulia Galletti) in casa Cbf Balducci. La squadra maceratese completa il reparto delle centrali con Francesca Cosi, atleta classe 2000, 186 centimetri d’altezza. Nonostante la giovane età, già tanta la familiarità per lei con la Serie A2: a Macerata inizierà la quarta stagione nella categoria, dopo le esperienze a Marsala, Trento e San Giovanni in Marignano. Anche la schiacciatrice Alessia Fiesoli vestirà la maglia della Cbf Balducci nella prossima stagione. Classe 1994, 185 centimetri di altezza, per la banda toscana Macerata sarà la prossima tappa di una carriera densa. Un ritorno nelle Marche per lei, dopo i due anni di esperienza a Pesaro, alla Snoopy in B1 dal 2012 al 2014. Da allora tanta Serie A, non solo in Italia: dopo la stagione 2014-2015 in A2 alla Bakery Piacenza, un biennio nella Serie A francese dal 2015 al 2017 alla Paris St. Cloud. Al suo ritorno in Italia due stagioni in A2 con la maglia della Delta Informatica Trentino prima dell’esperienza in A1 nella stagione 2019-2020, nelle file della Èpiù Pomì Casal Maggiore. L’ultimo campionato l’ha disputato in A2, nell’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

In entrata, la Cbf annuncia il tesseramento della palleggiatrice Maria Irene Ricci per la prossima stagione. Per la palleggiatrice romana (classe 1996, 179 centimetri di altezza) si tratta di un ritorno agli ordini di coach Luca Paniconi che l’ha allenata nella stagione 2016-2017 in B2 alla Sacrata Civitanova. Da allora per Irene tre stagioni ad Altino in B1 e l’esperienza in A1 nello scorso anno nella Delta Informatica Trentino. Allo stesso tempo, la società maceratese saluta Veronica Bisconti e Giulia Galletti, ringraziandole «per il loro indispensabile contributo alle fortune della squadra nella splendida stagione trascorsa. Grazie a Veronica per la grinta messa in campo e per le ottime prestazioni che sono valse spesso punti e vittorie importanti. Le fortune della squadra sono passate spesso anche per l’ottima ricezione e l’ottima difesa garantite da Veronica Bisconti, una delle colonne ed artefici dei successi della Cbf Balducci in questa annata. Grazie anche a Giulia per l’affidabilità che le ha permesso di calarsi nella squadra con naturalezza in un momento complicato, di salute e di classifica. Ad entrambe vanno i più sentiti auguri di un futuro radioso».

In partenza anche Valentina Pomili: «Grazie per l’importante contributo dato in questi quattro anni di militanza alla squadra, da protagonista in B1 prima ed in A2 poi. Quattro stagioni caratterizzate dalla sua grinta e dalle sue qualità tecniche e atletiche che le hanno permesso di avere un peso determinante nella promozione della squadra e poi di ritagliarsi un ruolo importante sin da subito nella sua prima esperienza di A2. Un percorso di crescita costante che è proseguito anche nell’annata appena trascorsa e che la società augura a Valentina di proseguire anche nelle stagioni a venire.

Continuerà ancora alla Cbf Balducci la carriera pallavolistica di Ilenia Peretti. Anche nella prossima A2, la terza consecutiva per la squadra e per lei, la palleggiatrice maceratese farà parte del gruppo allenato da Luca Paniconi, dopo una militanza costante nelle file dell’Helvia Recina dalle giovanili alla prima squadra in tutte le categorie, superando (quest’anno da titolare per gran parte della stagione) molto bene l’impatto con la Serie A. «Sono molto felice di continuare a far parte di questa rosa – ha dichiarato Ilenia Peretti –. Per me la Cbf Balducci è una seconda casa, una seconda famiglia. Sono contenta anche perché posso continuare a lavorare con un allenatore che mi conosce molto bene come coach Luca Paniconi. Quest’ultima stagione in particolare mi ha aiutata a crescere molto, sia dal punto di vista tecnico che personale e spero davvero che anche nel prossimo campionato il lavoro ad alti livelli possa continuare a farmi migliorare».

Confermata anche la centrale Melissa Martinelli. La stagione positiva, impreziosita dall’ottima prestazione che le è valsa il titolo di Mvp della finale di Coppa Italia A2, ha convinto la società a puntare su di lei anche per il futuro. «Sicuramente per me la riconferma è motivo di felicità, perché è segno di fiducia da parte della società nei miei confronti – ha dichiarato Melissa Martinelli –. È il terzo anno a Macerata e questo per me vuol dire molto. La Cbf Balducci si presenterà come detentrice della Coppa Italia di A2 quindi le aspettative e gli obiettivi per la prossima annata sono elevati, com’è giusto che sia, ci presentiamo con una squadra profondamente diversa dallo scorso anno, l’auspicio è che si crei un ambiente sereno che permetta di lavorare bene per arrivare ai traguardi che ci saremo preposti».

