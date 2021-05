L’aperitivo in Sup

CINGOLI - Cristina e Samuele della Baia di Popeye hanno deciso di offrire ai visitatori una serie di attività, dal pulire le sponde al beach volley. «Siamo qui dal 2016, vogliamo valorizzare questo stupendo luogo in tutti i modi possibili. Ha mille potenzialità e non va abbandonato»

Spunta il sole e la voglia di divertirsi e rilassarsi. Tra le tante opportunità che il territorio maceratese offre, il lago Castreccioni, o lago di Cingoli, è sicuramente uno dei luoghi più amati per trascorrere giornate all’’aperto nella natura.

C’è chi si arma di spirito d’iniziativa per proporre attività diverse e coinvolgenti, come Cristina Pavani e Samuele Nardi dello stabilimento “Baia di Popeye”, uno dei chioschi che si affacciano sul lago artificiale, che hanno ideato un ricco programma estivo ma prima di tutto si sono occupati del territorio.

Domenica 30 maggio, insieme all’associazione Bass fishing Marche e a tanti volontari, hanno organizzato la “Pulizia delle sponde”, raccogliendo rifiuti umani e materiali rigettati dalle acque.

«Gestiamo la Baia dal 2016, vogliamo valorizzare questo stupendo luogo in tutti i modi possibili – afferma Cristina – Con le nostre attività vogliamo far capire anche alle amministrazioni che il lago Castreccioni è una risorsa dalle mille potenzialità e non va abbandonato.

Abbiamo realizzato il primo Info Point del lago, utilissimo per i percorsi tracciati e per conoscere il territorio, la sua storia e le curiosità. Abbiamo l’orto botanico con tantissime piante per sensibilizzare anche i più piccoli alla natura e al verde. Sempre per il rispetto dell’ambiente la Baia è plastic free, per il servizio al tavolo usiamo materiali biodegradabili. Inoltre da noi i cani sono i benvenuti, sempre col buon senso dei padroni.»

Il chiosco esiste da ben 20 anni grazie all’impegno di Maria Letizia Angelucci e Domenico Brunori che hanno poi ceduto il testimone ai giovani Cristina e Samuele, anche compagni di vita dal 2012.

Grazie alla loro inarrestabile attività la Baia di Popeye ha ospitato in passato una puntata di Linea Verde andata in onda su Rai1. Per l’estate 2021 torneranno i live painting e l’animazione dei “Mercenari d’Oriente”, artisti di strada che il 2 giugno si esibiranno nei loro spettacoli mozzafiato nelle acque del lago di Cingoli.

«Mercoledì 2 giugno sarà il “Sup Day” – continua Cristina – e grazie alla collaborazione di Angelo Lume di Trasimeno Outdoor inizieranno le lezioni di sup per principianti. Alle 18 sarà l’ora del tanto atteso “Aperisup”, sorseggiando cocktails aspettando il tramonto sul lago. Tornano le escursioni guidate e la possibilità di noleggiare kayac, pedalò. Ma c’è anche il parco giochi, l’unico della zona, il noleggio di ebike e il campetto da beach volley.

Teniamo molto a far sapere che le nostre attività si svolgono seguendo le norme anti Covid. Siamo stati i primi in Italia l’anno scorso a ingaggiare un servizio di sicurezza per le entrate e le uscite dalla Baia e lo faremo anche quest’anno. Gli eventi sono su prenotazione obbligatoria e controlliamo il distanziamento.»

