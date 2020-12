CORSA - La portacolori dell'Atletica Ama gareggerà agli assoluti in programma domenica a Reggio Emilia

L’atleta civitanovese Giuseppina Piccaluga in forza all’Atletica Ama, dopo l’exploit con il 5° posto del 2018, sarà di nuovo ai nastri di partenza del campionato Italiano assoluto di maratona domenica 13 dicembre a Reggio Emilia.

Una bella soddisfazione poter affrontare i 42,195 chilometri della distanza regina della corsa dato che quest’anno, causa limitazioni Covid, saranno solo 140 gli atleti provenienti da tutta la penisola che hanno i requisiti per partecipare alla prestigiosa manifestazione. La storia di Giusy è però ancora più straordinaria: classe 1979, si scopre fenomeno podistico solo raggiunti i 35 anni, quando nel 2016, senza alcuna pregressa esperienza sportiva, sceglie per puro svago di vestire i colori Azzurro oro della locale società d’atletica Ama Civitanova, divenendo rapidamente un personaggio di spicco nell’ambiente della corsa per i tantissimi podi e vittorie conquistati in giro per le Marche. La “Maestra Volante” è riuscita, sempre con dedizione ed entusiasmo, a conciliare il lavoro d’insegnante e gli impegni di mamma con le sedute d’allenamento oramai da vera professionista. Una volontà di ferro che la portano in poco tempo dalle prime corse all’alba sul lungomare civitanovese per tenersi in forma a fare incetta di diversi titoli regionali di categoria su distanze che vanno dai 1500 metri indoor alla 10 km strada pur rimanendo la maratona la sua distanza prediletta con ben 9 gare portate a termine in soli 3 anni. In bocca al lupo alla “Running Mom” (così è soprannominata) del podismo civitanovese, marchigiano ed oramai, a buon titolo, italiano per l’ennesima sfida.