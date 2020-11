TOLENTINO - Multa di 400 euro per la pasticceria Cappelletti, i carabinieri hanno sorpreso quattro persone che stavano consumando delle bevande all'interno del locale

La pasticceria “Cappelletti” a Tolentino chiusa per cinque giorni dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. Come riferito dalla locale Compagnia carabinieri, all’interno del locale la pattuglia in transito lungo la strada ha visto che erano presenti quattro clienti che stavano consumando delle bevande somministrate al bancone. Non è stato rispettato l’obbligo di chiusura permanente per bar e ristoranti imposto dal collocamento della Regione Marche nella zona arancione, con possibilità di solo asporto o consegna a domicilio, e all’interno del locale sono stati trovati dei clienti al bancone che stavano consumando, cosa non più possibile con le nuove disposizioni. Il locale è stato chiuso per 5 giorni ed è stata comminata la sanzione amministrativa di 400 euro. Il provvedimento di chiusura per 5 giorni per mancato rispetto delle nuove disposizioni è il secondo nel giro di poche ore in città dopo quello emesso dalla polizia locale nei confronti del night club Broadway.