PRIMO PACCHETO turistico per un itinerario di quattro giorni che vede insieme otto comuni del Fermano/Maceratese: Civitanova, Appignano, Cingoli, Fiastra, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni e Sarnano

Nasce il primo pacchetto turistico di Noi Marche Bike Life, un itinerario cicloturistico che va dal mare alla montagna in 4 gironi, si parte da Civitanova fino ad arrivare ai piedi dei Monti Sibillini ( per info http://www.noimarche.it/).

Noi Marche Bike Life è nata dalla collaborazione di 8 comuni del Fermano/Maceratese (Civitanova, Appignano, Cingoli, Fiastra, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni e Sarnano) già uniti in un protocollo d’intesa denominato “Noi Marche” che si occupa di creare progetti di promozione turistica del territorio non solo legati alla bike, ma a tutti i settori turistici.

Grazie a questa iniziativa si è riuscito a tracciare un itinerario cicloturistico permanente di circa 260 km che parte da Civitanova e raggiunge i Monti Sibillini passando per tutti i comuni promossi. Il pacchetto è stato costruito coinvolgendo gli operatori locali, i produttori e gli artigiani e prevede la fornitura di servizi rilevanti per il cicloturista come la presenza di una guida cicloturista per tutto il viaggio, il trasferimento dei bagagli da una struttura all’altra, il pernottamento nei bike hotel e il noleggio di bici e e-bike.

Il viaggio inizia partendo da Civitanova Marche adagiata sul Mare Adriatico per poi raggiungere Montegranaro famosa per i vari outlet della moda e per le botteghe dei maestri calzolai che ancora oggi realizzano scarpe a mano.

Si prosegue per il suggestivo paese di Morrovalle con il suo borgo antico e la visita al suo incantevole lavandeto.

Il giorno seguente si pedalerà lungo la valle del fiume Potenza fino ad arrivare al paese di Appignano, noto per la lavorazione della terracotta, dove si visiterà oltre al centro storico e al museo della ceramica anche l’area museale la Stanza del Telaio dedicata alla filiera dalla “Fibra al Filo”. Qui le colline e i campi arati e ben coltivati accompagneranno il cicloturista fino a Cingoli “Balcone delle Marche” in un viaggio di pura bellezza e di riflessione. Si proseguirà affrontando discese e salite che condurranno il turista a quota 650 mt, godendo di scenari mozzafiato sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Si arriverà così a Fiastra con il suo lago di color turchese. Percorrendo le Gole del Fiastrone ecco che, dopo aver affrontato la discesa, ci si troverà alle porte di Sarnano, città medievale considerata la perla dei Sibillini dove si farà conoscere al turista i suo palazzi e la lavorazione del ciauscolo. Il viaggio prosegue affrontando le meravigliose colline dei Monti Azzurri, la prossima meta sarà Penna San Giovanni un piccolo ma importante borgo storico con gioielli artistici tutti da scoprire come ad esempio il suo teatro storico risalente al 1780 interamente in legno. Dopo aver pedalato per quasi 260 km si rientrerà al punto di partenza, Civitanova.