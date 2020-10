MARCHE IN ATTI - Secondo appuntamento, in programma venerdì alle 21,30, al teatro Ferri per il Festival che eleggerà la compagnia che rappresenterà la regione al Gran Premio Nazionale della Fita

Il secondo spettacolo della rassegna teatrale Marche in Atti, si terrà venerdì 23 ottobre alle 21,30 al teatro Ferri. In scena lo spettacolo “Sesso contro Amore” della compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata.

Una storia “frizzante” che già dal titolo si presenta come un’irrestibile commedia brillante. Senza la pretesa di riflessioni profonde o sottotesti da ricercare. Un’ora di pura leggerezza e fresco divertimento che racconta di uno scrittore del genere fantasy che si ritira in una baita di montagna per completare il suo romanzo. Per iniziarlo, in realtà, perché nonostante le continue rassicurazioni date al suo pressante editore, Reno, questo il nome del protagonista, è ancora in alto mare con la scrittura. Ma la baita è silenziosa, solitaria e lontana da ogni possibile stress e distrazione. Almeno così crede lo scrittore. La kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale confluirà nel Gran Premio Nazionale della Fita (la Federazione Italiana Teatro Amatori) che eleggerà la compagnia che andrà ad esibirsi in per competere con i vincitori delle singole edizioni regionali nell’appuntamento finale organizzato dalla Fita insieme alle federazioni locali. Il festival Marche in Atti proseguirà domenica 25 ottobre alle 17:30 sempre al teatro Ferri di Montecassiano, con la compagnia Teatri Solubili che metterà in scena “Venticello Romano”, mentre sabato 31 ottobre ci sarà “Esco o non esco” della compagnia Teatro Drao & Teatro Tre.