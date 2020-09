COMUNALI - Le ventuno liste in corsa a sostegno dei 5 candidati sindaco. Trasferite 21 sezioni elettorali. Previsto il ballottaggio e il voto disgiunto come per tutti i comuni superiori ai 15mila abitanti. Lo spoglio inizierà martedì mattina (maratona elettorale su CM). Nella nostra provincia si vota anche a Ussita e Petriolo

di Matteo Zallocco

Dopo settimane di campagna elettorale, arriva il momento del voto: anche in tre comuni della provincia di Macerata, i cittadini sono chiamati ai seggi per scegliere il futuro sindaco e il Consiglio comunale. Si vota nel capoluogo e in due piccoli centri, Ussita e Petriolo. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

A Macerata in campo cinque candidati sindaco e 551 (235 donne e 316 uomini) candidati in corsa per la carica di consigliere comunale (saranno 32 gli eletti). Come per tutti i comuni superiori ai 15mila abitanti è previsto il ballottaggio (il 5 ottobre) se nessuno riesce a ottenere il 50% dei voti. C’è anche la possibilità di voto disgiunto, ovvero votare per un candidato sindaco e per una lista (e candidati consiglieri) che non lo sostiene. È possibile esprimere una doppia preferenza, con alternanza di genere, nella stessa lista. Lo spoglio lunedì pomeriggio inizierà dal referendum, a seguire conteggio per le regionali e da martedì mattina alle 9 quello delle comunali. Maratona elettorale su Cronache Maceratesi con aggiornamenti dei risultati, commenti ed interviste.

Sono tre i candidati sindaco a Ussita, uno dei comuni epicentro del sisma dell’ottobre 2016 e retto nell’ultimo anno dal commissario straordinario Giuseppe Fraticelli, dopo le dimissioni dell’ex sindaco Vincenzo Marini Marini. Stessa sorte era toccata all’amministrazione guidata dal sindaco Marco Rinaldi, anche lui dimissionario e sostituito dal commissario straordinario Mauro Passerotti. Sono tre le liste in sfida per le comunali, la prima “Noi per Ussita, Ussita per tutti” candida a sindaco Monica Pierdomenico, insegnante di 52 anni, già assessore alla cultura ed al turismo per due mandati, con l’allora sindaco Sergio Morosi. La seconda lista “Ussita 2020, insieme per la ricostruzione ed il futuro”, candida a sindaco Guido Rossi, 70enne ex generale dell’esercito, per due mandati sindaco di Cerveteri in Lazio, una seconda casa ad Ussita e consigliere di opposizione nella giunta dell’allora sindaco Vincenzo Marini Marini. La terza lista “Progetto Ussita” candida a sindaco Silvia Bernardini, 52enne dipendente della Protezione civile, già sindaco di Ussita per due mandati, dopo essere stata consigliere comunale, assessore provinciale a Macerata ed assessore al comune di Narni, carica da cui si è dimessa appena candidata alle elezioni.

Due invece gli sfidanti in lizza a Petriolo. Da una parte il primo cittadino uscente Domenico Luciani, 46 anni, ingegnere libero professionista. Dall’altra Matteo Santinelli, 44 anni, commercialista revisore contabile, consigliere di opposizione nella precedente amministrazione.

A Macerata la scheda elettorale sarà così composta. Al primo posto Narciso Ricotta con le otto liste a lui collegate elencate in questo ordine: La nostra città (23 candidati); Macerata insieme (29); Macerata Bene Comune (25) Italia Viva (24), Macerata rinnova (23), I moderati per Ricotta (24); Partito Democratico (32); La Città di tutti (23). Al secondo Alberto Cicarè e due liste: 1. Potere al popolo (24 candidati); 2. Strada Comune (25) Al terzo Gabriele Micarelli con Macerata lavora (24 candidati); Al quarto Roberto Cherubini con tre liste collegate: MaceratAmica (29 candidati), Macerata per l’ambiente (22) e Movimento 5 stelle (23). Quinto posto per Sandro Parcaroli con sette liste collegate: Forza Italia (24 candidati); Civici per il Popolo della famiglia (32); Fratelli d’Italia (25); Nuovo Cdu (25); Lega Salvini Macerata (32); Udc (32); Sandro Parcaroli sindaco (31).

Trasferimento sedi elettorali. Per limitare al minimo indispensabile l’occupazione dei plessi scolastici, secondo quanto disposto anche dal Ministero dell’Interno che, tramite l’Anci, ha invitato i Comuni a valutare la possibilità di avvalersi di edifici diversi da quelli scolastici per allestire i seggi, il Comune di Macerata ha individuato cinque diverse collocazioni per 21 delle 44 sezioni elettorali. Gli elettori dei seggi 3, 4, 5 e 20 dovranno recarsi all’Istituto salesiano don Bosco anziché alla scuola di via Capuzi. Voteranno all’Istituto salesiano anche gli elettori delle sezioni 21 e 22 prima ospitate nella scuola infanzia/primaria De Amicis. Le sezioni 6 e 23 si spostano all’ex mattatoio di via Panfilo anziché alla scuola di Galleria Luzio. Voteranno all’ex Mattatoio anche gli iscritti alle sezioni 7, 8 e 9 prima posizionati nella scuola infanzia/primaria di via Panfilo. Al Circolo Acli di via Galasso da Carpi (quartiere le Vergini) saranno ospitati i seggi 14 e 15 trasferiti dal plesso Enrico Medi di via Ventura, mentre al Circolo Santa Croce di viale Indipendenza sono state trasferite le sezioni 24, 25, e 29 prima ospitate nel plesso Dante Alighieri. Infine a Villa Potenza, i seggi 37, 38 e 39 dall’edificio scolastico Anna Frank di via dell’Acquedotto sono stati trasferiti al Centro fiere di via De Gasperi mentre a Piediripa, nella sede del Circolo Acli di via Volturno 103, ci saranno le sezioni numero 42 e 43 ospitate precedentemente nel plesso scolastico Sandro Pertini di via Adige 5. Tutte le sedi delle sezioni, vecchie e nuove, sono consultabili nel sito del Comune www.comune.macerata.it (link alla pagina sezioni elettorali).

ECCO TUTTI I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE:

Roberto Cherubini

MOVIMENTO 5 STELLE – Andrea Boccia, Carla Messi, Roberto Spedaletti, Ornella Brizi, Michela Carota, Stefano Cecarelli, Silvia Ciccarelli, Marco Conti, Marco Filoni, Roberto Gasparrini, Ludovico Gobbi, Edi Marina Mariani, Massimo Mariani, Maurizio Mosca, Stefano Panaro, Roberto Passarella, Angela Pesci, Olga Romagnoli, Francesco Scagnetti, Lorena Sgariglia, Stefano Sileoni, Stefano Soldini, Romolo Tamburrini. (23)

MACERATAMICA – Maria Mercedes Achilli , Alessandro Bruni, Gianluca Calcagni, Massimo Campetti, Elisa Caporaletti, Laura Ciccarelli, Giuseppe Circelli, Nanda Cleti, Riccardo Compagnucci, Marco Crocetti, Marco Fedeli, Fabrizio Gobbi, Mauro Iesari, Laura Lippera, Marcelli Marcello, Lauretta Micozzi, Alessio Migliorelli, Simona Morresi, Luca Natali, Mara Paladini, Bianca Pasqualucci, Mattia Pazzaglia, Annalisa Persichini, Paolo Porreca, Vincenzo Repaci, Lauro Ricci, Guido Strinati, Floriano Temperini, Andrea Venturini (29).

MACERATA PER L’AMBIENTE – Catia Boccia, Simone Carancini, Gilbert Casaburi, Enzio Di Gregorio, Fabio Fusari, Massimo Gentili, Gabriella Gironella, Simone Illuminati, Federico Landi, Elisabetta Loncao, Sabrina Mulas, Annamaria Pallorito, Alberto Pazzaglia, Fabio Pettinari, Francesca Pietroni, Anna Maria Raia, Juan Alberto Salto, Danilo Tombesi, Fulvio Ventrone, Fabio Verdicchio, Marta Vincenzetti, Franco Zega. (22)

Alberto Cicarè

STRADA COMUNE – Emmanuel Agyeman, Serena Ballini, Rachele Battellini, Giovanni Cartechini, Chiara Cetraro, Iacopo Cicconofri, Sandro Clementoni, Letizia Conte, Agnese Rosaria Daliani-Poli, Elisa Des Dorides, Federico Frenquelli, Irene Giacchetta, Michele Giacchetta, Pietro Giulianelli, Emanuele Gurini, Eleonora Iacobucci, Alberto Mangili, Mauro Marzi, Renzo Montanari, Camilla Murray, Federico Claudio Perri, Tommaso Sabbatini, Matteo Sciapeconi, Emanuela Stacchietti, Francesca Paola Tesei. (25)

POTERE AL POPOLO – Andrea Antinori, Giacomo Biondi, Giulio Bompadre, Stefano Casulli, Elena Compagnucci, Alessandro Cristalli, Aurora Cristalli, Ettore Cutrin, Giada Dalla Fiora, Lorenzo Di Tommaso, Abel D’Onofrio, Giulia Grattini, Maria Loria, Nicola Maraviglia, Simone Marincioni, Lucia Martello, Carlo Migliorelli, Elena Morelli, Alessandra Padovano, Irene Rapanelli, Alberto Scuffia, Christian Trevisti, Giulia Trobbiani, Raffaelino Tumino. (24)

Gabriele Micarelli

MACERATA LAVORA – Chiara Castellani, Franca Ercoli, Michela Cipriani, Ivan Angeletti, Robertino Beni, David Bellezza, Maria Rosaria Bertini, Carla Bianchini, Stefano Cappelloni, Luciana Carbonaro, Giambattista Damiani, Enrico D’Amico, Emanuela Gatti, Paola Lombi, Alessandra Machella, Federica Mandozzi, Michele Mastri, Dimitri Mercuri, Nicole Micarelli, Luigi Mosciatti, Federica Sberna, Paola Tartuferi, Cinzia Tomassoni e Andrea Venturino. (24)

Sandro Parcaroli

FDI – Paolo Renna, Francesca D’Alessandro, Pierfrancesco Castiglioni, Lorella Benedetti, Paolo Virgili, Francesco Pastori, Fabiola Bruzzesi, Marco Bravi, Maria Letizia Sciarra, Nicola Lischio, Elia Ricotta, Mario Portulano, Paolo Lapponi, Martina Micozzi, Marco Antonelli, Laura Dario, Giada Cavallaro, Eva De Leva, Daniela Maceratesi, Luca Bompadre, Luciana Pavoni, Nicole Moretti, Michele Del Gobbo, Massimiliano Fattori, Roberto Marsili. (25)

LEGA – Francesco Luciani, Aldo Alessandrini, Francesco Angelini, Noemi Aquilanti, Andrea Blarasin, Ursula Cappelletti, Claudio Carbonari, Andrea Celi, Francesco Ciclosi, Francesca Ciucci, Roberto Fabiani, Maria Gabriella Giorgi, Giampiero Lattanzi, Laura Laviano, Tommaso Lorenzini, Maximiliano Magri Tilli, Enzo Nardi, Laura Orazi, Federica Paccaferri, Giovanni Pianesi, Maria Oriana Piccioni, Paola Pippa, Gerardo Pizzirusso, Nicola Prenna, Federica Ranciaro, Giordano Ripa, Giuseppe Romano, Luciano Rossetti, Matteo Salvucci, Roberto Tallei, Giuliana Tartaglia, Stefania Vecchioni. (32)

NUOVO CDU – Mattia Orioli, Anna Capitani, Graziana Basconi, Ilaria Bernacchini, Fabrizio Fattori, Santa Guardarucci, Francesco Lanzolla, Emanuela Liberti, Chiara Marangoni, Giulia Maurizi, Marco Mitillo, Mauro Mobili, Letizia Monachesi, Elisabetta Pantaleoni, Maurizio Petterini, Sabina Re, Sandro Ribichini, Ernesto Sbriccoli, Mercedes Del Valle Soratti, Sonia Trippetta, Fausto Valeri, Giuseppe Verdenelli, Paolo Alviti, Lucia Gregonelli, Matteo Carnevali. (25)

FORZA ITALIA – Riccardo Sacchi, Barbara Antolini, Michele Bacchi, Argentina Balducci Crucianelli, Tiziana Bardi, Johara Castellucci, Debora Cioci, Ludovica Compagnucci, Alessandra Cona, Lucia Dario, Giulio Farina, Edoardo Galeotta, Emanuele Giacobini, Luciano Lisi, Andrea Manciola, Sandro Montaguti, Marco Nardi, Stefano Orlandi, Luca Ottolina, Donatello Prete, Antonella Scarponi, Ennio Tamagnini, Letizia Testa, Cristiana Torresi. (24)

SANDRO PARCAROLI SINDACO – Gianluca Micucci Cecchi, Silvano Iommi, Roberta Angelelli, Paolo Appignanesi, Andrea Beccacece, Alberto Bigelli, Alessandro Bini, Alessandro Giuseppe Campogiani, Chiara Capone, Paola Cassese, Katuscia Cassetta, Cristina Cingolani, Sabrina De Padova, Andrea Foresi, Mauro Grelloni, Eleonora Lamberti, Romina Leombruni, Rodolfo Marcelletti, Erika Mariniello, Giovanna Matteucci, Riccardo Menichelli, Patrizia Pagnanelli, Fabrizio Paolella, Moreno Paolucci, Daniela Pellegrini, Stefania Pisello, Stefano Settimi, Andrea Spalletti, Alceo Taruschio, Roberto Torresi, Ilenia Vitali. (31)

CIVICI PER IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – Gabriele Amadei, Laura Andreucci, Andrea Bentivoglio, Michele Centanni, Gabriele Cinti, Deborah Cuppoletti, Cristiana Di Stefano, Elisabetta del Gobbo, Fiorella Diprè, Luigi Damiano, Clara Ferranti, Francesco Farolfi, Lauretta Gianfelici, Caterina Giacchi, Iliana Giacomozzi, Tiziana Gatti, Domenico Gallo, Laura Giustozzi, Carla Lodi, Osvaldo Mattei, Marco Mengaroni, Giorgio Monti, Patrizia Marchi, Marco Mazzanti, Caterina Munaretto, Andrea Patrassi, Deborah Pantana, Andrea Pierucci, Maria Grazia Pigliapoco, Sara Reho, Fabio Sebastianelli, Giuliano Vagnoni. (32)

UDC – Marco Caldarelli, Pierpaolo Campolungo, Lorenzo Cignali, Paolo Cotognini, Marco Foglia, Antonella Fornaro, Cinzia Garbuglia, Massimo Graziosi, Francesca Manca, Emanuela Marcelli, Giacomo Martinelli, Michela Meconi, Denada Merkuri, Egidio Moranti, Adriano Morelli, Patrizia Morresi, Gabriella Ottaviani, Vitaliano Palmioli, Alessandro Palombi, Beniamino Pennesi, Stefano Petetta, Nives Petrarelli, Sonia Pietrangeli, Massimo Pizzichini, Lorenzo Ragni, Roberto William Ripari, Anna Maria Scuppa, Rossano Siroti, Lucia Stramucci, Gianfranco Tamagnini Pisani, Maria Virginia Tambella, Paola Tirabasso. (32)

Narciso Ricotta

PD – Alessandro Amanze, Andrea Bertini, Chiara Bisio, Alferio Canesin, Fabrizio Centioni, Gianluigi Compagnoni, Ninfa Contigiani, Antonella Coppari, Loris Crucianelli, Maurizio Del Gobbo, Maria Antonietta Di Pancrazio, Stefano Di Pietro, Tommaso Domizi, Franco Forti, Silvano Gattari, Ulisse Gentilozzi, Mario Iesari, Alessandra Machella, Alessandro Marcolini, Paola Ottaviani, Andrea Perticarari, Renato Rocchi, Caterina Rogante, Marco Romoli, Mauro Saracco, Alessia Scoccianti, Michael Sdrubolini, Andrea Simoncini, Katia Soldini, Mirella Staffolani, Aldo Tiburzi, Simona Trubbiani. (32)

MACERATA BENE COMUNE: Stefania Monteverde, Maria Rita Antonelli, Tiziano Bellesi, Mario Bettucci, Marta Bettucci, Paolo Branchesi, Lina Caraceni, Elena Carrano, Elisabetta Cecconi, Giovanna Ciarlantini, Fabio Consoli, Maurizio Consoli, Leonardo D’Agostino, Damiano De Minicis, Giuseppe Festa, Andrea Maurilli, Paola Medori, Francesca Meschini, Angela Montironi, Laura Petrocchi, Diego Piccinini, Leonardo Piergentili, Pierpaolo Tartabini, Paolo Trognoni, Michele Verolo. (25)

ITALIA VIVA – DEMOS- PSI – Enrico Marcolini, Ulderico Orazi (due capolista in ordine alfabetico), Gemma Alfonsi, Claudio Baleani, Michele Brando, Mauro Caferri, Roserita Calistri detta Rosy, Zoila Campos, Nicoletta Cella, Riccardo Cogliandro, Ferdinando De Stephanis detto Nando, Roberta Dignani, Fernando Froldi, Daniela Ilie, Luca Mantella, Monica Martarelli, Samuele Menchi, Tiziano Patrassi, Maria Cristina Pucci, Jessica Seghetta, Lorenzo Sopranzi, Giacomo Stefoni, Federico Valori, Mariem Zotouni. (24)

LA CITTA’ DI TUTTI – L’ordine è alfabetico, non c’è nessun capolista. Francesco Baldantoni, Antonella Battistelli, Giancarlo Beccacece, Giacomo Berdini, Paolo Bettucci, Luciano Borgiani, Riccardo Carota, Marco Compagnucci, Vanessa Farneti, Andrea Giuliodori, Aurora Lomeo, Marika Marcolini, Marco Menchi, Francesco Migliorelli, Giada Palmieri, Luciano Pantanetti, Giorgio Ripari, Eleonora Rita, Simone Santucci, Alessandro Seri, Ilaria Silvestri, Annalisa Tartari, Sara Ventura. (23)

LA NOSTRA CITTA’ – Romeo Renis, Cristina Andrenelli, Leonardo Angeletti, Vincenzo Giovanni Balsamo, Paolo Brasca, Michele Canullo, Vladimiro Cerquetti, Andrea Di Andrea, Loredana Fedeli, Lucia Giuliani, Ariana Hoxha, Marina Lombardello, Eleonora Lorenzini, Roberto Maccari, Federica Messi, Primo Mascitti, Marco Morresi, Gianluca Princigalli, Mauro Proietti Pannunzi, Gianluca Rita, Tiziana Sagretti, Alpha Sow, Riccardo Vespertilli. (23)

MACERATA INSIEME – David Miliozzi, Laura Agnani, Marco Alfei, Marco Baldi, Lamberto Bergamini, Alessandro Boschi, Franco Bury, Paola Calamita, Marco Carozza, Laura Copparoni, Domiziana Pia Dell’Accio, Marco Feroci, Luciano Fugante, Rajmonda Gjoveshi, Renata Lelli detta Ferretti, Hany Mohamed Elsayed Mahmoud, Matteo Mercuri, Giulia Messere, Mirko Montecchia, Lavinia Moretti, Matteo Moretti, Lorenzo Paciaroni, Maria Antonietta Rubich (detta Puccia), Mara Rustichelli, Gaia Tedesco, Giuseppe Tombesi, Jonathan Troplini, Davud Useini, Maurizio Zamponi. (29)

MACERATA RINNOVA – Roberto Bruzzesi, Frediano Colotti, Luca D’Innocenzo, Grazia Di Petta, Alberto Emiliozzi, Belinda Ercoletti, Gianluca Fecchi, Elisabetta Garbati, Pietro Giuggioloni, Danilo Luciani, Arianna Mancini, Anna Maria Marcucci, Paolo Micozzi, Giuseppe Nardi, Giampiero Picciola, Simonetta Porzi, Marco Sigona, Etaferahu Sime, Zana Spaho, Ivano Tacconi, Fabio Tartuferi, Nazzareno Tartufoli, Bianca Tirabasso. (23)

MODERATI PER RICOTTA – Luigi Carelli, Anna Maria Andreoni, Carlo Baldassarri, Pamela Borioni, Stefania Caciorgna, Massimo Cori, Marisa Corradini, Giancarlo Cossiri, Francesca Di Marzio, Luca Frinconi, Francesca Maria Marziali, Ivan Menghi, Maurizio Morresi, Olinka Llanaj, Rita Perticarari, Diana Pjetraj, Orietta Quarchioni, Maurizio Riccitelli, Uliano Salvatori, Carlo Sarnari, Maria Grazia Serafini, Gaia Stracci, Antonella Tognetti, Riccardo Torresi. (24)