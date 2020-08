CIVITANOVA - Le opere sono state eseguite con finanziamento della Regione per 250mila euro, primi appassionati già all'opera

Lavori terminati e nuova banchina per la pesca sportiva già presa d’assalto dagli appassionati. Sono finiti i lavori per il consolidamento e sistemazione della scogliera del molo est a Civitanova che aveva evidenziato un cedimento a seguito delle ultime avversità atmosferiche.

Con l’occasione sono state realizzate delle piattaforme da mettere a servizio della pesca sportiva, garantendo la sicurezza, sulla stessa modalità del tratto già inaugurato qualche anno fa quando dopo le polemiche per il divieto di accesso alla scogliera si trovò il compromesso della creazione delle piattaforme ribassate rispetto alla zona di calpestio e transito del molo foraneo. Gli interventi sono stati eseguiti in comune accordo con la Capitaneria di Porto di Civitanova guidata dal tenente di vascello Giuliano Gentilini. L’amministrazione comunale si sta occupando di studiare una modalità per conferire apposito incarico di gestione alle associazioni riconosciute per un utilizzo corretto e in sicurezza degli spazi. Le opere sono state eseguite con finanziamento della Regione Marche per 250mila euro. Il cantiere è stato supervisionato dal tecnico comunale Paolo Raganini.