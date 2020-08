Orchestra Rossini suona i Beatles:

concerto nell’Hortus

della biblioteca

CINGOLI - Il live in programma domenica 16 alle 21,15. Voce solista la talentuosa Clarissa Vichi. Tra le hit in scaletta: "All you need is love", "Let it be" e "Yesterday"

14 Agosto 2020 - Ore 09:27 - caricamento letture

I colori del pop dei Beatles incontrano la magnificenza della musica sinfonica. Domenica 16 agosto alle 21,15 nell’Hortus della biblioteca di Cingoli si terrà il concerto “The Beatles – Il Classico del Pop” dove i successi immortali del famoso quartetto britannico degli anni Sessanta risuoneranno nella versione arrangiata e proposta dall’0rchestra sinfonica Rossini in un rialzo di ritmi ed emozioni in cui gli strumenti della band dialogheranno con quelli più classici dell’orchestra sinfonica. La voce solista sarà quella della magnifica Clarissa Vichi, uno dei talenti più luminosi del territorio marchigiano. In scaletta i più grandi successi della premiata ditta Lennon – McCartney attraverso una carrellata che spazierà da All you need is love a Let it be e Yesterday solo per citarne alcuni. Il concerto proposto all’interno della seconda edizione del Symphony Pop Festival 2020, fa parte del progetto “Marche InVita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” ed è in collaborazione con Amat e promosso dalla Regione Marche, con il patrocinio del Comune di Cingoli. Info e prenotazioni a questo indirizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA