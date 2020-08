NUOVI TESSERATI - I tre consiglieri comunali sono usciti dalla lista Vince Civitanova. Il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Simone Merlini: «Si rafforza il progetto per la città»

«La Lega Macerata da oggi è tre volte più ricca di entusiasmo ed esperienza grazie a Fabiola Polverini, Armando Lazzarini, Vincenzo Pizzicara. Benvenuti ai nuovi tesserati che rafforzano il progetto della Lega per la di buona politica a Civitanova e in tutte le Marche». L’annuncio è del commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e di quello provinciale Simone Merlini, che esprimono soddisfazione per i tre nuovi iscritti al partito. «Proveniamo da una lista civica che ha deluso le nostre aspettative di vicinanza al territorio ed ai cittadini che rappresentiamo – sostengono Polverini, Lazzarini e Pizzicara, consiglieri comunali eletti nella lista Vince Civitanova – e siamo onorati ed orgogliosi di entrare nella Lega di Matteo Salvini che abbiamo sempre sostenuto nelle tornate elettorali regionali, nazionali ed europee. La Lega interpreta il nostro modo di vedere la politica: non sostiene, come fanno altri, le velleità politiche personali, ma considera prioritarie le istanze e le necessità dei cittadini. Ringraziamo l’onorevole Marchetti e il coordinatore provinciale Merlini per averci accolto in Lega confermando la nostra massima disponibilità a lavorare sodo per Civitanova e per liberare le Marche dal malgoverno di sinistra».