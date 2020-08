PER INSERIRE i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Come ogni settimana, vi presentiamo le offerte di lavoro dalla provincia. Questa volta iniziamo con un annuncio relativo al franchising Tigotà.

Tigotà cresce ancora nelle Marche. Dopo Osimo e Loreto, ora investe in provincia di Fermo con un nuovo store a Porto San Giorgio in Via Pompeiana 41. Dopo i mesi di stop imposti dall’emergenza Covid-19, è ripartito quindi ufficialmente il piano di sviluppo nazionale 2020 per il brand della pulizia della casa e la bellezza della persona. Tigotà conferma di investire molto nelle Marche, dove ad oggi conta 24 punti vendita. Proprio in un’ottica di continua crescita sul territorio marchigiano la società sta cercando immobili da poter prendere in affitto per l’apertura di nuove attività. È possibile proporre locali inviando un’email a proposte.immobili@gottardospa.it o collegandosi al sito www.gottardospa.it cliccando su “ricerca immobile” nella voce “azienda” (La Gottardo Spa è proprietaria del brand Tigotà). Sempre all’interno del sito di Gottardo S.p.A. si possono monitorare le posizioni aperte in tutta la regione e candidarsi dalla sezione “Lavora con Noi”. Attualmente l’azienda cerca consulenti di bellezza/beauty, addetti/e alla vendita, addetti/e al rifornimento scaffali, allievi referenti di punto vendita e categorie protette nelle città di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Montecchio di Vallefoglia, Fabriano, San Severino Marche, Loreto, Tolentino e Senigallia.

A seguito dell’emergenza legata al Covid-19 il Servizio Mediazione del centro per l’Impiego di Tolentino è chiuso al pubblico. Chi fosse interessato alle offerte di lavoro può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti il servizio mediazione può anche essere contattato telefonicamente ai numeri 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal martedì al giovedì dalle 15 alle 17.



Offerte di lavoro del C.I.O.F. di Tolentino del 07/08/2020

Azienda settore impiantistica cerca un elettricista esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11309

Maneggio cerca un custode di cavalli e addetto a piccole manutenzioni agricole. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 11307

Azienda settore elettrico cerca una impiegata contabile esperta. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11306

Struttura settore ristorazione cerca una barista con minima esperienza nel fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11305

Impresa edile cerca: muratori/manovali in possesso di patente cat. C (Rif.: 11304) e un elettricista con almeno una minima esperienza nel ruolo (Rif.: 11287). Sedi di lavoro: Regione Marche e fuori regione.

Azienda settore metalmeccanico cerca un/a ragioniere/a esperto nella partita doppia, prima nota, registrazioni contabili. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11303

Azienda settore metalmeccanico cerca: un autista esperto con patenti cat. C+E e un saldatore a filo con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona Matelica. Rif.: 11301

Azienda settore alimentare cerca un impiegato commerciale Italia esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11300

Impresa edile cerca muratori esperti e personale edile con patente cat. C. sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11299

Azienda settore infissi cerca un/a ragioniere/a esperto/a part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11297

Azienda depurazione acque cerca un tecnico commerciale laureato in chimica. Sede di lavoro nel nord Italia. Rif.: 11268

Impresa di costruzioni cerca: un autista esperto con patenti C e/o E, un asfaltista esperto, un escavatorista esperto. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11292

Negozio al dettaglio cerca un commesso esperto con età max 50 anni disponibile anche nei fine settimana e festivi. Sedi di lavoro: Tolentino e/o Civitanova Marche. Rif.: 11291

Struttura socio-sanitaria cerca infermieri preferibili iscritti all’albo. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11290

Impresa edile cerca personale esperto nel settore dell’edilizia con età max 45 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11289

Azienda settore alimentare cerca: un/a laureato/a in tecnologie alimentari/biologia/scienze della nutrizione e un/a cuoco/a esperto/a preferibile con diploma di scuola alberghiera. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11288

Bar cerca un/a barista in età di apprendistato per orari serali. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11286

Azienda meccanica cerca un fresatore e/o un programmatore macchine CNC. Sede di lavoro: Urbisaglia. Rif.: 11285

Azienda settore cartario cerca: un addetto alla conduzione di macchinari (Rif.: 11284) e un manutentore elettrico/elettronico (Rif.: 11283) entrambi con età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Impresa edile cerca muratori e manovali esperti preferibile con patente C. sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 11278

Impresa edile cerca muratori esperti e apprendisti. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11274

Struttura settore ristorazione cerca bariste apprendiste automunite. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11273

Impresa edile cerca un carpentiere e/o un manovale edile esperti. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11272

Azienda settore termoidraulico cerca un termoidraulico con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Zona Tolentino. Rif.: 11271

Azienda informatica cerca un tecnico hardware preferibile apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11270

Azienda settore confezioni cerca una cucitrice esperta a domicilio. Sede di lavoro: domicilio. Rif.: 11269

Struttura settore ristorazione cerca un aiuto pizzaiolo e un aiuto cuoco/a con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11267

Impresa edile cerca un capo cantiere e muratori esperti. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 11265

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a esperto/a part time. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11262

Impresa di costruzioni cerca un impiegato per l’ufficio tecnico e un lattoniere esperto. Sede di lavoro: Civitanova Marche. Rif.: 11261

Agriturismo cerca un’inserviente di cucina. Sede di lavoro: zona Colmurano. Rif.: 11260

Azienda lavorazioni alimentari cerca un operaio generico con minima esperienza nella manutenzione meccanica e elettrica. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 11258

Struttura settore ristorazione cerca un/ aiuto cuoco/a per il fine settimana. Sede di lavoro: Serrapetrona. Rif.: 11259

Azienda lavorazione materie plastiche cerca una segretaria amministrativa con età max 29 anni in possesso del diploma di ragioneria. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11257

Impresa edile cerca: un manovale edile in età di apprendistato e un conduttore macchinari movimento terra con patentino. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11200

Struttura settore ristorazione cerca un cuoco/pizzaiolo con esperienza. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 11253

Studio commerciale cerca un/a addetto paghe esperto/a. sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11250

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte e apprendiste con diploma scuola moda. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11249

Azienda settore autotrasporti cerca due autisti esperti con patente “E” per tratte locali e nazionali. Sede di lavoro: zona Potenza Picena. Rif.: 11242

Azienda settore termoidraulico cerca un impiegato tecnico con conoscenza di Autocad e Primus. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11237

Impresa di costruzioni cerca pavimentisti e stuccatori esperti. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11236

Impresa di costruzioni cerca: un geometra di cantiere esperto e muratori/manovali edili con esperienza. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11216

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico esperto disponibile a trasferte fuori regione. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 11212

Falegnameria cerca un falegname esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11207

Struttura turistico ricettiva cerca un pizzaiolo esperto. Sede di lavoro: zona Cingoli. Rif.: 11198

Azienda settore abbigliamento cerca un/a addetta/o alla gestione dei servizi di e-commerce esperto/a. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11192

Offerte di Tirocini del 07/08/2020

Negozio al dettaglio cerca un/a commesso/a di vendita con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore commercio cerca un magazziniere con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore commercio cerca un’impiegata amministrativa/commerciale con età max 28 anni. Sede di lavoro: San Severino Marche.

Azienda settore commercio cerca: un/a addetto/ al back office commerciale, un/a addetto/a marketing, un programmatore informatico. Si richiede conoscenza dell’inglese ed età max 28 anni. Sede di lavoro: Matelica.

Officina cerca un gommista anche prima esperienza, con età max 28 anni. Sede di lavoro: Matelica.

Negozio al dettaglio cerca un addetto al banco macelleria con età max 28 anni. Sede di lavoro: San Severino Marche.

Azienda settore cartotecnico cerca un grafico e un perito meccanico entrambi con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Studio tecnico cerca un/a geometra con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Gelateria cerca un/a banconista di gelateria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Camerino.