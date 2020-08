LO SPORT del momento continua a crescere. Taglio del nastro del nuovo impianto nel circolo tennis Team Torresi

Lo sport del momento cresce anche a Macerata. Inaugurato ieri sera in via Dante Alighieri il secondo campo da padel nel circolo tennis del Team Torresi. Oltre a poter accogliere ancora più giocatori, il campo verrà coperto per l’inverno, rappresentando una novità per il capoluogo. Presenti all’inaugurazione Fabio Luna, presidente del Coni Marche, Emiliano Guzzo, presidente regionale della Federazione italiana tennis (Fit), il sindaco Romano Carancini, il candidato sindaco Narciso Ricotta e l’assessore allo Sport, Alferio Canesin. «Abbiamo avuto parecchia richiesta – commenta il maestro Giovanni Torresi, proprietario del circolo – e abbiamo deciso di fare un secondo campo. Il padel è uno sport che sta avendo un grande successo, anche per il fatto che è davvero accessibile a tutti. Per questo motivo, chiunque voglia provare il padel, per la prossima settimana potrà farlo gratis senza bisogno di portare racchette e palline». Per info e prenotazioni si può contattare il circolo tennis al numero 392 0693425.

Il padel è uno sport che si pratica a coppie, che trae ispirazione dal tennis. Nel padel, il campo è chiuso ai quattro lati a eccezione di due porte laterali. Si pratica con una racchetta denominata pala e delle palline apparentemente identiche a quelle di tennis, ma con meno pressione al loro interno per rendere il gioco leggermente più lento e i colpi e le sponde più gestibili.