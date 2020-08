IL PRESIDENTE Francesco Cangiotti racconta gli eventi da non perdere. Riflettori puntati a martedì 11, quando arriverà il cuoco Errico Recanati, premiato dalla guida Michelin

Continua a pieno regime la stagione estiva sulle montagne di Bolognola. In queste calde giornate la montagna con il clima sempre mite e gradevole è una delle mete più gettonate del periodo. Tanti gli eventi che rendono viva Bolognola, organizzati dalla Funivie Bolognolaski che ormai da anni gestisce la stazione sciistica e il rifugio ZChalet, diventato un punto di riferimento per gli amanti di Bolognola.

Cosa bolle in pentola per il prossimo fine settimana e per la settimana del Ferragosto? Lo abbiamo chiesto al presidente di Bolognolaski, Francesco Cangiotti: «Per tutto il mese di agosto le nostre strutture saranno aperte tutti i giorni, e con esse i vari servizi quali l’attrezzato noleggio e-bike con possibilità anche di effettuare escursioni con guida privata o scegliere tra i nostri tour organizzati del pranzo o dell’aperitivo dove coniughiamo allo sport anche del buon cibo che verrà consumato durante l’escursione. Tutte le domeniche proponiamo tra le 10,30 e le 12,30 del mattino uno speciale corso di Bike ed Enduro rivolto ai bambini e principianti che si svolgerà sull’area campo scuola servita dal tapis roulant della Madonnina con anche una simpatica merenda a metà corso. Qui potranno partecipare tutti i bambini tra i 5 e i 16 anni di età».

Saranno queste le date da non perdere: sabato 8 agosto, alle 15, sessione di yoga e merenda con yogurt e frutti rossi nella secolare faggeta di Macchia Tonda. Sempre sabato sera alle 17,30 appuntamento con l’aperi-trekking, una bella e facile camminata adatta un po a tutti che porterà i partecipanti a gustare un buon drink sulla cima della montagna al tramonto (l’aperi-trekking si ripeterà anche nelle giornate del 15, 18 e 21 agosto). Lunedì 10 dalle 20,30 allo ZChalet seconda serata della Notte stellata, una cena all’aperto nella terrazza del rifugio e a seguire occhi puntati verso il cielo per osservare lo spazio attraverso i telescopi professionali del gruppo Astro Marche. Mercoledì 12 escursione notturna in e-bike verso i Piani di Ragnolo per una cena sui prati e rientro in notturna sotto le stelle. Venerdì 14 alle 18 appuntamento con il prano-terapeuta Fabrizzio Cacchiarelli per una passeggiata alla scoperta delle erbe aromatiche e officinali spontanee della zona e per finire una cena a tema sulla terrazza dello ZChalet. Nelle prime ore di sabato 15, alba spettacolare dalla cima del monte Valvasetto. Serata di Ferragosto invece molto particolare allo ZChalet con un pic nic sotto le stelle. «Ma uno degli eventi unico tra questi e a cui tengo molto – sottolinea Cangiotti – è la serata di martedì 11, quando per la prima volta uno chef stellato verrà a cucinare sui Sibillini. Parliamo dell’evento “Lo chef allo chalet”, una serata in compagnia dello chef Errico Recanati dello storico ristorante Andreina di Loreto, una stella Michelin e che con le sue tecniche di cucina alla brace è conosciuto in tutto il mondo. Cucinerà per i tanti ospiti che hanno scelto di trascorrere questa serata allo ZChalet gustando le sue prelibatezze. Questo sarà solo l’inizio di un percorso enogastronomico, infatti infatti abbiamo in programma per la stagione invernale un importante evento che stiamo studiando con lo chef Recanati, unico nel suo genere e che potrà interessare a tanti appassionati non solo di sci ma anche del buon cibo». Infine, va ricordato il concerto dei Nomadi in programma domenica 9 alle 17,30 proprio sulle piste di Pintura di Bolognola, organizzato dalla Pro loco. Per tutti gli appuntamenti è richiesta la prenotazione al 331 2086498. Tutte le info a questo indirizzo.