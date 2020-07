CIVITANOVA - Il fondo sostenuto prioritariamente dal Banco Marchigiano, ha donato l'intero sistema di accettazione per il nuovo reparto di Allergologia

Il “Trust per la vita Carla Pepi”, fondo sostenuto prioritariamente dal Banco Marchigiano-Credito Cooperativo, ha donato l’intero sistema di accettazione per il nuovo reparto di allergologia dell’ospedale di Civitanova. Un sistema di ultima generazione che consentirà al nuovo reparto, che verrà inaugurato mercoledì, di gestire con elevati standard di efficienza e funzionalità il servizio di accettazione, code, attesa e smistamento dei pazienti nei vari ambulatori interni. «Davvero un sistema che consente un’implementazione notevole dell’accoglienza in reparto e della gestione dei pazienti» dice Stefano Torresi, presidente dell’associazione “Noi allergici Odv”, di recentissima costituzione, nel giugno dello scorso anno, e che svolge un’attività preziosa sul territorio, sia in termini di informazione e sensibilizzazione, che in termini di supporto a chi ha bisogno di accedere a determinate cure e assistenza. «D’altronde il reparto di allergologia di Civitanova guidato dal dottor Stefano Pucci – continua Torresi – è davvero un’eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda gli standard qualitativi dei percorso di cura e dei professionisti sia per quanto concerne l’elevatissima numerosità di soggetti per i quali è diventato un punto di riferimento, sia nelle Marche che fuori regione». «Ci siamo e ci saremo sempre a supporto del territorio – dice Sandro Palombini, presidente del Trust e del Banco Marchigiano – in modo particolare per iniziative di questo genere che vanno a implementare un servizio così prezioso per la salute dei cittadini. Il Trust è nato proprio per questo».