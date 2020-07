SISMA - Il progetto è dell'associazione Iononcrollo, l'idea è realizzare due strutture per ospitare diversi tipi di attività

Partiti ieri i lavori di realizzazione del progetto “Il Quartiere delle associazioni” promosso dalla associazione Iononcrollo nata a Camerino a seguito degli eventi sismici di ottobre 2016, per volontà di un gruppo di giovani. Oggi l’impegno di chi ne fa parte sta nel contribuire «alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale, del territorio montano» promuovendo ogni iniziativa necessaria. Il progetto “Il Quartiere delle associazioni” ha come obiettivo creare spazi di aggregazione per le associazioni di Camerino e per gli abitanti dei nuovi quartieri sae nella zona Cortine (fonti San Venanzio), e prevede la costruzione di due strutture di 150 metri quadrati ognuna più uno spazio esterno, una struttura con funzione di centro polifunzionale e l’altra divisa in 6 stanze per le attività delle associazioni del territorio. Progettista e direttore dei lavori dell’opera è l’ingegnere Erika Gatti, volontaria dell’associazione Iononcrollo, coinvolta in particolar modo nella prima emergenza nell’organizzazione delle squadre di giovani che accompagnavano la Protezione civile nelle frazioni, poi impegnata nello sviluppo del progetto.

Molte associazioni di Camerino e del territorio hanno contribuito alla raccolta fondi e si sono unite per promuovere questo progetto, «Aver condiviso insieme a molte associazioni – dice il presidente della associazione Iononcrollo Claudio Cingolani -, questi tre anni e mezzo di attività e di progettualità è stata una esperienza particolare e vincente, a dimostrazione che unendo le forze, anche partendo dal nulla, si possono raggiungere obiettivi più grandi». Il progetto è sostenuto dal comune di Camerino, che ha messo a disposizione l’area in località cortine ampliamento e che contribuirà alla realizzazione dello stesso, «Non posso che essere felice per l’inizio dei lavori per la costruzione del “Quartiere delle Associazioni”- dice l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Fanelli -. Come amministrazione non potevamo che appoggiare questa iniziativa con ogni mezzo perché crediamo che uno degli effetti più devastanti del terremoto sia la perdita di socialità. Ben vengano quindi luoghi dove le persone si possono incontrare e vivere momenti di normalità».

Le associazioni che hanno sin dall’inizio partecipato alla raccolta fondi e partecipato alle tante iniziative in un clima di fattiva collaborazione sono: l’Agesci, associazione guide e scout d’Italia Camerino1, Asd Barbara Carboni, circolo scacchi e dama, Cappella musicale del Duomo coro universitario, Archeoclub Italia, sezione di Camerino, circolo fotografico “Progetto Immagine”, Avis Frecceazzurre (gran fondo terre dei Varano), Avulss sezione di Camerino; il Cile nelle Marche; Curc Circolo Ricreativo Universitario Camerte; Gas di Montagna; Cai sezione di Camerino; Cif sezione di Camerino; Società Operaia Mutuo Soccorso (circolo degli anziani via Vergelli); Aido sezione di Camerino, Cus Camerino.