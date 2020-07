MACERATA - E' valida per il 30 luglio e il 6 agosto. Vietate anche le bottiglie portate da casa. Modifiche alla viabilità

Notte dell’Opera, no alla somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio. Macerata si prepara ad accogliere i prossimi due appuntamenti con la Notte dell’Opera che, dopo quella che si è svolta lo scorso 23 luglio in corso Cavour e viale Martiri della Libertà, sono in programma giovedì 30 luglio in centro storico all’interno delle mura e il 6 agosto nella zona di Corso Cairoli. Per la Notte dell’Opera, il sindaco Romano Carancini ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso del vetro all’interno delle attività commerciali, la vendita per asporto di bevande contenute in vetro e alluminio e la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio nelle zone dove si svolgono le relative manifestazioni. Il 30 luglio il divieto riguarderà il Centro storico, all’interno delle mura cittadine, e il 6 agosto corso Cairoli, via Carducci, piazza Nazario Sauro e viale Trieste nel tratto compreso tra viale don Bosco e piazza Nazario Sauro. L’ordinanza entrerà in vigore dalle 19 dei giorni 30 luglio e 6 agosto fino al termine della manifestazione.

VIABILITA’ – Oltre al divieto di contenitori in vetro e alluminio, in occasione della Notte dell’opera del 30 luglio è stata emessa anche una ordinanza del Comando della Polizia locale per modificare temporaneamente la viabilità nelle zone interessate.Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 18 del 30 luglio fino al termine della manifestazione in via Don Minzoni, da via Zara, a salire verso piazza della Libertà, piazza della Libertà (tutta la piazza – compresa area riservata ad invalidi) e piazza Vittorio Veneto (tutta la piazza). Chiusura al traffico del centro storico: in base alle diverse esigenze il traffico veicolare diretto in piazza della Libertà e in piazza Vittorio Veneto, sarà limitato con la seguente regolamentazione: dalle 18 divieto di transito in via Don Minzoni, a salire verso piazza della Libertà, eccetto veicoli di soccorso, polizia, autobus, invalidi, residenti, veicoli con “Pass” dell’organizzazione della manifestazione, veicoli dei fornitori per il carico/scarico mentre dalle 20 l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso, polizia e autobus. Dalle 20 divieto di transito in piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli di soccorso e polizia, con sbarramento e deviazione dei veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta in via Padre Matteo Ricci; sarà consentito il transito dei veicoli dei residenti verso via Crescimbeni fino all’orario di inizio dello spettacolo (le 21 circa), in via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza Veneto Veneto (intersezione con via Basily), eccetto veicoli di pubblica utilità, a servizio dei disabili e residenti e divieto di transito in via Domenico Ricci, con obbligo di proseguire diritto per i veicoli circolanti in via XX Settembre. Ci sono anche agevolazioni per la sosta dei veicoli dei residenti in centro storico: dalle 14 di giovedì 30 luglio fino alle 12 del giorno seguente, tutte le tipologie di permessi di transito e sosta per il centro storico avranno validità “A+Park” e consentiranno la sosta gratuita anche nel parcheggio Centro Storico; i residenti in via Crescimbeni potranno richiedere all’Apm un permesso gratuito che consentirà la sosta dei loro veicoli nelle zone riservate “A + park” o nel parcheggio Centro Storico, con la stessa validità temporale.