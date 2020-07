MACERATA - Partito il progetto da 1,5 milioni di euro per la valorizzazione dei beni librari che vede la città capofila. Il saluto in inglese del vice sindaco Stefania Monteverde ha dato il via ai lavori: «La pandemia ci impedisce di incontrarci ma questo non ci ferma»

«Good morning everyone». Con il benvenuto in inglese del vice sindaco di Macerata, Stefania Monteverde, si è ufficialmente aperto il primo meeting internazionale del progetto europeo Adrinetbook – Adrion Cultural Heritage Collections Network che vede capofila il Comune di Macerata. Un meeting che sarebbe dovuto avvenire proprio nel capoluogo con i sette partner provenienti da sei paesi diversi dell’area Adriatico-Ionica ma che a causa del Covid è stato riprogrammato e riprogettato in via telematica per consentire l’avvio del progetto, finanziato nell’ambito del bando Adriatic-Ionian Adrion, del valore di 1.521.760,02 euro.

Al calcio d’inizio coordinato dal team del comune di Macerata, guidato dal dirigente Welfare e Cultura Gianluca Puliti, e composto da Sara Spreca, Viviana Giacomini e Ilaria Ribichini dell’Ufficio Europa e da Meri Petrini della Biblioteca comunale Mozzi Borgetti hanno partecipato i rappresentanti di Iccu – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche (Italia), della Municipalità di Argirocastro (Albania), del Museo di arte contemporanea di Zagabria (Croazia), di Aggra, Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (Croazia), della Biblioteca nazionale della Serbia, del Centro di ricerca ed educazione Mansion Rakičan (Slovenia) e della Municipalità di Thassos (Grecia), partner associato la Regione Marche. «Avremmo voluto tanto incontrarci a Macerata – ha proseguito nel suo discorso in lingua l’assessore Monteverde – e conoscerci personalmente. Avrei voluto farvi vedere la biblioteca, i musei, il nostro Sferisterio. Avrei voluto parlare con voi, confrontarmi, conoscere le nostre storie dai vostri racconti. Purtroppo non possiamo farlo. La grave pandemia mondiale ci fa essere prudenti e ci impedisce di fare in presenza questo nostro primo incontro. Ci dispiace molto. Ma non ci impedisce di cominciare. È questo il vero scopo del lavorare insieme con i progetti europei: imparare a fare le cose insieme e crescere nella stima e nella fiducia reciproca. Sentirci sempre più cittadini europei». I partner hanno presentato le biblioteche, i siti culturali e gli interventi che saranno protagonisti del progetto incentrato sulla valorizzazione dei beni librari che attraverso sistemi di digitalizzazione saranno resi fruibili e messi a disposizione in tour virtuali che coinvolgeranno il patrimonio culturale e turistico di tutti i paesi coinvolti. Il finanziamento ottenuto è di 1.521.760,02 euro di cui il budget assegnato al comune di Macerata, interamente coperto dai fondi europei, è di 335.980,22 euro.

«Mescoleremo insieme libri, biblioteche, digitalizzazione, innovazione, percorsi turistici – così l’assessore Monteverde – e scopriremo quanto tutto questo sia il fondamento della nostra humanitas, la nostra comune civiltà umana. Viviamo questi anni insieme con energia, con passione e come una missione per l’Europa unita e creativa. Grazie all’Europa che ci ha permesso di vivere più di 70 anni di pace e ci auguriamo che, nonostante le difficoltà, si continui a investire sui progetti comuni come questo». Il Comune di Macerata in qualità di capofila ha il coordinamento dei partner internazionali e la rendicontazione delle spese di tutti i partecipanti. Le attività previste per il territorio di Macerata sono molto significative e vanno da quelle di networking e scambio di prassi per operatori del settore turismo a quelle di formazione per gli operatori della catalogazione e della digitalizzazione delle opere digitalizzate (con la supervisione dell’Iccu), e alla loro messa in rete attraverso una app per la condivisione, fino alla creazione e promozione di itinerari turistici in tutti i Paesi coinvolti per la conoscenza dei beni culturali.