IL LEADER di Italia Viva sarà nelle Marche giovedì 2 luglio. Alle 18 incontro a San Benedetto, alle 21,30 nel cortile di Palazzo Veneri della città leopardiana

“La mossa del cavallo” di Matteo Renzi arriva nelle Marche. Il leader di Italia Viva presenterà il suo nuovo libro giovedì alle 18 a San Benedetto poi alle 21 sarà a Recanati, nel cortile di palazzo Veneri. Un appuntamento last minute: l’ex presidente del Consiglio lo ha comunicato solo questa mattina ai suoi “fedelissimi” marchigiani. Ad accoglierlo, tra gli altri, ci saranno l’assessore Francesco Fiordomo e i coordinatori provinciali di Italia Viva Teresa Lambertucci e Antonello De Lucia. Renzi sta attraversando in lungo e in largo l’Italia per presentare il testo pubblicato alla fine delle prime e più dure settimane di pandemia da Coronavirus. L’autore propone un patto tra le generazioni per tornare a crescere e avanza un appello a non disperdere le energie, disegnando un programma di interventi concreti che ha il coraggio e l’audacia del futuro.