CIVITANOVA - E' il 17esimo vessillo per la città, è stato esposto oggi a Palazzo Sforza

Bandiera blu esposta da Palazzo Sforza. Appeso questa mattina il vessillo riconoscimento della Fee per qualità del mare e servizi. Per Civitanova si tratta della 17esima bandiera blu. Sabato 4 luglio la cerimonia di consegna a tutte le categorie. Ormai per Civitanova è una tradizione: questa mattina gli operai del Comune hanno provveduto ad appendere sulla facciata di Palazzo Sforza la Bandiera blu assegnata a maggio. Il riconoscimento è stato ricevuto per il mare e le spiagge civitanovesi. Non solo: la bandiera blu certifica anche la qualità dei servizi e la pulizia, la presenza di piste ciclabili e attenzione all’ambiente chiedendo ogni anno standard sempre più elevati e passi in avanti in questa direzione. L’aggiornamento della certificazione è stato curato dai dipendenti del servizio turismo Carla Paniconi, Laura Tittarelli e Alessandro Colò. Dopo la foto di rito, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al turismo Maika Gabellieri hanno annunciato la consegna del vessillo agli operatori sabato 4 luglio al Club Vela. «Siamo orgogliosi per questa conferma che va a vantaggio non solo della nostra città, ma di tutta la regione Marche – ha detto l’assessore Gabellieri – ed è giusto esporre la bandiera nei luoghi pubblici oltre che negli stabilimenti balneari. Ci avviamo alla consegna del vessillo con una cerimonia in forma ridotta a causa delle restrizioni sanitarie previste in tutto il territorio nazionale, ma la collaborazione con chi opera nel turismo è sempre alta e proseguiremo, seppur nelle difficoltà, a lavorare per confermarci città punto di riferimento per l’accoglienza. Il riconoscimento della 17esima Bandiera blu acquista maggior significato in un momento storico davvero critico e mi auguro sia di buon auspicio nel momento di rilancio della stagione estiva». Venerdì 26 giugno, l’assessore Gabellieri parteciperà a Sirolo alla festa di consegna organizzata dalla Regione Marche, insieme ad altri amministratori dei 15 Comuni marchigiani premiati.