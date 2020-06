TERRITORIO - L'annuncio dell'Unione Montana Marca di Camerino, risorse regionali per i lavori di sistemazione idraulico forestale

L’Unione Montana “Marca di Camerino”, presieduta da Alessandro Gentilucci, si appresta ad avviare importanti lavori di sistemazione idraulico forestale nel territorio di competenza, ed in particolare nei comuni di Fiastra, Muccia e Camerino. «Grazie ad un finanziamento della Regione Marche – sottolinea Gentilucci – potremo consolidare la sponda del fiume Chienti in località Via delle Piane a Muccia, la sponda fluviale sottostante la strada comunale Caselle – Ponte della Cerasa a Camerino e riqualificare con una sistemazione idraulico-forestale l’area attrezzata comunale in località Boccioni a Fiastra. Si tratta di interventi necessari per la manutenzione e la difesa di un territorio che, in più occasioni, ha evidenziato le sue fragilità. Il dissesto idrico, l’erosione del terreno ed il rischio franoso sono questioni annose che si trascinano purtroppo da tempo – prosegue il presidente dell’Unione Montana – e confidiamo con questi lavori di poter quanto meno contenere eventuali difficoltà che possano presentarsi in futuro». L’importo finanziato per i tre interventi è pari a 163.500 euro e partiranno per primi i lavori di Fiastra e Muccia. «L’area di Fiastra ha un evidente interesse turistico e distribuire risorse per qualificare il territorio e garantire sicurezza anche dal punto di vista della fruizione turistica rappresenta una strategia che, come Unione Montana, intendiamo perseguire di concerto con le amministrazioni comunali del territorio. È importante – conclude Gentilucci – che si percepisca il valore aggiunto di un ente come l’Unione Montana proprio perché questa è prevista come collettore di risorse da parte della Regione e perché privilegia il concetto di reti territoriali piuttosto che di singole entità amministrative».