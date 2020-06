VOLLEY - Rinnovata la partnership tra la società di pallavolo e l'istituto di credito marchigiano. Rivonfermati anche i progetti “Most Valuable Player a scuola e in campo” e “Ubi&Lube Education”

Si riconferma il sodalizio fra Ubi Banca, il primo istituto di credito delle Marche, e Volley Lube, la squadra di pallavolo campione d’Italia, d’Europa e del Mondo. Il nuovo accordo, valido dal primo luglio 2020, prevede una sponsorizzazione di durata biennale con la novità della presenza del logo Ubi Banca sui due sovraspalla posteriori della maglia da gioco della prima squadra, sia in Superlega sia in Champions League. Inoltre, la partnership come Official Bank riguarderà non solo la prima squadra, ma sarà estesa anche tutte le formazioni giovanili, con nuove iniziative rivolte agli abbonati.

Riconfermati anche i due progetti sociali avviati con successo lo scorso anno da Ubi Banca e Lube e rivolti ai giovani: “Most Valuable Player a scuola e in campo” e “Ubi&Lube Education”.

Il primo progetto, rivolto agli atleti delle giovanili Volley Lube tra i 13 e i 18 anni, premierà con cinque borse di studio sportive del valore di 300 euro i ragazzi che, oltre ad avere un buon rendimento e comportamento sportivo, si sono distinti anche per meriti scolastici. Le candidature dovranno essere inviate dagli atleti delle giovanili Lube ai propri allenatori entro il 31 luglio 2020, mentre la consegna delle borse di studio si terrà nel mese di settembre, prima della ripresa della scuola. Il secondo progetto riconfermato è “Ubi&Lube Education”, rivolto agli studenti delle scuole primarie di Macerata e Civitanova. L’iniziativa, che vede la collaborazione della divisione Ubi Comunità, e di Feduf, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, è finalizzata ad educare i bambini su più temi: gli istruttori di Volley Lube si occuperanno, nella prima parte dell’anno, di educazione motoria ed alimentare, mentre i tutor Ubi Banca insegneranno ai bambini i primi concetti di educazione al risparmio ed alla sostenibilità ambientale. L’edizione 2019/2020 ha coinvolto oltre 700 ragazzi che, al termine del percorso “educational”, hanno ricevuto come gadget una borraccia in alluminio e si sono sfidati per far vincere alla propria scuola un contributo da 1.500 euro da utilizzare per migliorare l’ambiente scolastico (es. nuova lavagna interattiva, ritinteggiatura delle pareti di un’aula, acquisto di dotazioni tecnologiche).

L’accordo di sponsorizzazione fra Ubi Banca e Volley Lube prevede, infine, che la banca affianchi la società con una serie di iniziative commerciali rivolte in particolar modo ai tifosi.

E’ disponibile già, per tutti i titolari di un conto corrente Ubi Banca, la possibilità di sottoscrivere in qualsiasi filiale e gratuitamente il servizio Ricariconto® con il quale sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento Volley Lube o qualsiasi altra spesa in comode rate mensili. Inoltre, per celebrare quella che è stata una stagione di volley di grandi emozioni, all’apertura della campagna abbonamenti 2020/2021 verranno distribuiti dei coupon che permetteranno a ciascun abbonato di ritirare gratuitamente una borraccia termica dell’azienda Guzzini, brandizzata Ubi Banca e Volley Lube, presso alcune filiali individuate per la promozione.

«Rinnovare questo accordo con Volley Lube per altri due anni – spiega Roberto Gabrielli, responsabile della Macro Area Territoriale Marche e Abruzzo di Ubi Banca – ci rende particolarmente orgogliosi e conferma l’attenzione che il nostro istituto, il primo nelle Marche per quote di mercato, ha nei confronti di questo territorio. Questo accordo ha un valore doppio, perché arriva in un momento difficile per il tessuto economico a causa della pandemia e perché la Volley Lube non rappresenta solo un’eccellenza sportiva e un brand di successo, ma è anche una società che riesce a trasmettere ai nostri giovani valori importanti, che rispecchiano la vocazione di Ubi Banca. L’attenzione al territorio di UBI Banca è rappresentata anche dalla collaborazione con Fratelli Guzzini, azienda marchigiana leader nel settore di materiali ecosostenibili, che abbiamo scelto come partner per premiare coloro che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento con Volley Lube».

«Per la Volley Lube è davvero un onore, specialmente in un momento complicato come questo, poter annunciare un nuovo accordo con un partner prestigioso come Ubi Banca – ha dichiarato Giuseppe Cormio, Direttore Sportivo della società. “Un marchio che comparirà sulle nostre maglie da gioco della prima squadra nell’ambito di un’intesa che non si fermerà soltanto all’attività di vertice, ma sosterrà i nostri giovani e l’impegno nelle scuole con iniziative come “Mvp a scuola e in campo” e “Ubi& Lube Education”. Dunque un accordo che annunciamo con molto piacere perché si caratterizza anche e soprattutto per gli importanti valori che vuole trasmettere e per l’attenzione al nostro territorio».