OLTRE 5mila voti per il nostro capoluogo di provincia che ha "battuto" sul canale Instagram di Dubbing Marche le altre 31 realtà regionali con più di 10mila abitanti

Tra le città delle Marche con più di 10mila abitanti (32 in tutto) la preferita dagli utenti di Instagram è Macerata. A deciderlo oltre 40mila click per il sondaggio del canale Instagram di Dubbing Marche, che alla fine ha incoronato con oltre 5mila voti proprio il nostro capoluogo di provincia. Il sindaco Romano Carancini ha subito rilanciato il risultato su Facebook prendendo al volo l’endorsement social (ma scambiandolo forse per un’indagine statistica). «Macerata. La prima. Il mondo – ha scritto il primo cittadino -. Sono le tre espressioni che ancora una volta proiettano la città in una dimensione di assoluta eccellenza delle Marche, grazie ad una indagine indipendente e affidabile. Macerata città giovane e aperta anche all’interesse internazionale grazie all’anima culturale, creativa, musicale, accogliente. Siamo qui, vi aspettiamo a braccia aperte».