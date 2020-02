Pian Perduto, riapre il cantiere

STRADA - Il presidente della Provincia Antonio Pettinari annuncia che Anas riprenderà la prossima settimana i lavori sull'arteria che collega Castelsantangelo a Castelluccio dopo la sospensione invernale

«Dopo la sospensione invernale l’Anas riaprirà il cantiere sulla Provinciale Pian Perduto che collega Castelsantangelo a Castelluccio». Ad annunciarlo il presidente della Provincia Antonio Pettinari che sottolinea «i numerosi interventi e sollecitazioni da parte dell’Ente nei confronti dell’Anas e dello stesso soggetto attuatore ingegner Soccodato incontrato il 30 gennaio scorso: finalmente la prossima settimana riprenderanno i lavori di sistemazione della strada provinciale Pian Perduto sospesi nei mesi scorsi. La riapertura del cantiere è stata formalizzata dall’Anas mercoledi 19 con apposito verbale alla presenza dell’impresa».

La decisione, si legge nel comunicato diffuso dall’Ente, è stata «comunicata al presidente Pettinari nel corso dell’incontro che si è tenuto mercoledì pomeriggio presso il compartimento Anasdi Ancona. La Provincia, pur dando atto dell’impegno dell’Anas ed in particolare del soggetto attuatore e dei suoi collaboratori, nell’esecuzione dei numerosi interventi effettuati per il ripristino della viabilità provinciale, tuttavia durante tale incontro ha evidenziato che i ritardi verificatisi nella riapertura di alcune strade a tutt’oggi ancora interrotte specie nelle aree montane più colpite, stiano producendo gravissime conseguenze per l’intero territorio. Infatti i collegamenti rappresentano le condizioni primarie per la ricostruzione e ancora di più per la ripresa di quelle comunità. All’incontro oltre al presidente della Provincia accompagnato dal dirigente dell’ufficio tecnico Alessandro Mecozzi erano presenti il capo compartimento Testaguzza, il Rup Nocera nonché il direttore dei lavori Morbidoni. La Provincia ha preso atto della volontà sia dell’Anas che dell’impresa di procedere fin da subito all’esecuzione dei lavori per il completamento dell’opera ed ha ribadito che il tempo delle promesse e delle buone intenzioni e ampiamente scaduto».