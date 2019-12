BOLOGNOLA - Le 4720 luci di domani saranno accese da Filippo Casari, un alpino che ha prestato servizio durante l'emergenza del post-sisma

A Bolognola si accende il Natale, e insieme a lui un albero molto speciale. Il più in alto di tutte le Marche, che accende la speranza del paesino conosciutissimo per la sua stazione sciistica, danneggiato dal sisma del 2016. L’albero più in alto delle Marche sarà acceso domani, alle 17, a Pintura di Bolognola.

La Pro loco locale ha compiuto una vera e propria impresa, scalando su e giù il monte della Madonnina, per trasportare tutto l’occorrente per l’allestimento dell’albero: picchetti, cavi elettrici e fascette. Ormai è tutto pronto, e nella piccola piazza di Bolognola sembra quasi di essere nel villaggio di Babbo Natale. L’onore di premere l’interruttore che farà splendere le 4720 luci led nel cuore dei Sibillini, quest’anno sarà riservato a Filippo Casari, un alpino che ha prestato servizio durante l’emergenza post sisma, diventato poi un caro amico per tutte le persone del posto. Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi hanno già riempito il sacco di doni e dolciumi, pronti ad accogliere bambini, genitori, fotografi, turisti, sciatori e amanti della montagna domani a bordo pista.