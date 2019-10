CIVITANOVA - Taglio del nastro giovedì alle 17,30 nello spazio multimediale San Francesco della città alta

Si svolgerà giovedì alle 17,30 nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta (in piazza della Libertà), la cerimonia di inaugurazione delle mostre “Milton Glaser 90 manifesti”, a cura di Andrea Rauch e “Il mestiere di grafico” di Marco Tortoioli Ricci, presidente Aiap, a cura di Mario Piazza. Per l’occasione interverranno: Luca Ceriscioli, presidente Regione Marche, il sindaco Fabrizio Ciarapica, Mario Piazza, docente Politecnico Milano, Andrea Rauch, graphic fesigner, Marco Tortoioli Ricci, presidente Aiap, l’onorevole Mirella Emiliozzi, Francesco Micucci, consigliere regionale, Maika Gabellieri, assessore alla Crescita culturale, Mario Andrenacci, presidente Centro giovanile casette, Enrico Lattanzi, ideatore Cartacanta. Cartacanta proseguirà poi venerdì alle 11,30 al Lido Cluana, con l’inaugurazione della mostra “Manifesti per il teatro” di Walter Sardonini. Alle 18 alla galleria Contemporaneamente Arte, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Mens agitat Molem” di Serena Vallese. Mentre sabato alle 18 al Lido Cluana, Rita Angelelli, editore, presenta Davide Morresi e Monia Mancinelli del blog Readandplay.it. Un progetto tra letteratura e musica. Non è un solo un caso che l’album “Non al denaro, non all’amore, né al cielo” di Fabrizio De André sia totalmente ispirato all’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e che Bob Dylan è stato insignito del premio Nobel. Domenica alle 16 alla Pescheria, inaugurazione mostra fotografica “Donne in chiaro scuro” a cura di Andrea Rosati e Rita Bruni.