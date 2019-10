ANCONA – Alla presentazione ufficiale della neonata creatura politica di Matteo Renzi declinata sul territorio, parteciperanno, oltre ai due parlamentari, anche i consiglieri regionali ormai ex Pd Fabio Urbinati e Federico Talè. Appuntamento il 31 ottobre nell'auditorium Fiera della Pesca del capoluogo dorico

Un battesimo di fuoco quello di Italia Viva made in Marche. Alla prima iniziativa ufficiale nel territorio – giovedì 31 ottobre all’auditorium Fiera della Pesca di Ancona – saranno presenti anche i parlamentari Lucia Annibali ed Ettore Rosato, oltre ai due consiglieri regionali Fabio Urbinati e Federico Talè, che di recente hanno detto addio al Pd. Il primo, ormai ex capogruppo Dem a palazzo Leopardi, ha annunciato il suo passaggio alla neonata creatura politica di Matteo Renzi durante la Leopolda, mentre il secondo, è fuoriuscito solo lo scorso venerdì affidando le sue riflessioni ad una lunga nota stampa e facendo sapere di aver maturato la decisione in seguito ad una lunga telefonata con l’ex Segretario. Talè era stato insignito dallo stesso governatore Luca Ceriscioli delle deleghe alla Sanità e alle politiche sociali nell’ottobre 2018. Due figure non di poco conto, dunque, quelle che si lasciano alle spalle l’esperienza con il Pd per percorrere una strada diversa e parallela e, appena nata, Italia Viva può già contare nelle Marche su due consiglieri regionali, «il 10% della maggioranza», fa notare l’ex deputato Piergiorgio Carrescia, primo sostenitore di Renzi nel territorio.