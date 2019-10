MACERATA - Screening contro la fibrillazione atriale in piazza della Libertà sabato dalle 8,30 alle 14, a cura del centro Trattamento anticoagulante orale dell'ospedale. Il presidente dell'Aipa Di Geronimo: «Il nostro scopo è, attraverso questi appuntamenti, di informare la popolazione e di prevenire eventi pericolosi in soggetti tendenti a questa patologia»

Una giornata dedicata allo screening contro la fibrillazione atriale con controllo ecg e visita medica. Sabato dalle 8,30 alle 14, in piazza della Libertà i controlli medici di prevenzione. In campo l’Aipa (Associazione italiana pazienti anticoagulati), il centro Trattamento anticoagulante orale e il reparto di cardiologia dell’ospedale in collaborazione con la Croce rossa. L’Aipa di Macerata di cui è presidente Giovanni Di Geronimo svolge attività di volontariato nel centro Tao (Trattamento anticoagulante orale) dell’ospedale di Macerata: «Il nostro compito è quello di assistere i pazienti nei tempi di attesa nell’accoglienza e offrire servizi per diminuire i disagi.

Il centro Tao (più conosciuto come centro Coumadin) nonostante sia stato valutato dallo stesso piano sanitario regionale un centro di assoluta eccellenza ed unico nelle Marche ha subito tentativi di smantellamento rimandati al mittente anche grazie alla nostra mobilitazione. Oggi il centro, nato nel 1997, funziona a pieno regime con un medico e due infermieri, con costi marginali, e con una accoglienza di qualità che non ha registrato nessuna lamentela. Il nuovo positivo atteggiamento della attuale dirigenza ci fa sperare in un potenziamento del centro sia nell’organizzazione sia nella qualità delle prestazioni».

Giovanni Di Geronimo spiega l’utilità dello screening di sabato: «E’ un monitoraggio a campione della popolazione maceratese come momento di prevenzione con il patrocinio dell’Asur e in collaborazione con la Croce Rossa. Alcuni soggetti non hanno nessun sintomo e le fibrillazioni atriali silenti sono le più pericolose. Lo scopo quindi è quello di prevenire. Lo scorso anno si sono sottoposti a visita oltre 100 cittadini di cui 7 non sapevano di avere questa patologia. Le Marche e Macerata rientrano nella media nazionale. Il nostro scopo è quindi, attraverso questi appuntamenti, di informare la popolazione e di prevenire eventi pericolosi in soggetti tendenti a questa patologia».

Quanti pazienti sono accolti nel centro Tao di Macerata?

«Va detto che dopo il decentramento sul territorio che ha eliminato i disagi per le persone lontane dal centro i pazienti complessivamente in carico sono 1.730 di cui circa 900 direttamente a Macerata e gli altri nei vari presidi territoriali (Treia, Tolentino, Recanati). Oltre 1.100 pazienti affetti da fibrillazione atriale. Purtroppo una patologia in aumento per l’aumento della età media».

Che cos’è la terapia anticoagulante ?

«E’ il trattamento medico per il rallentamento della coagulazione del sangue. In Italia questi centri accolgono oltre 1 milione e 300 mila pazienti con fibrillazione atriale, trombosi, ictus cerebrale , infarto, embolia polmonare. A cosa servono questi centri ? Prelievo digitale anziché in vena, valutazione e conseguente terapia. Tutto in pochi minuti e con la possibilità di ricevere la terapia a casa via fax o mail. In definitiva la funzione del Centro è quello di prevenire ulteriori episodi spesso mortali».

Che cos’è la fibrillazione atriale?

«E’ un battito irregolare del cuore che può determinare coaguli di sangue ed è una delle cause principali dell’ ictus, embolia polmonare, trombosi. Quali sono le novità? E’ importante far sapere che oggi esistono nuovi farmaci più efficaci e meno pericolosi del Coumadin che per molti anni è stato un farmaco salva vita ma difficile nel dosaggio da modulare attraverso continui controlli perché soggetto a variazioni (rispetto al cibo, alla interferenza con altri farmaci). I pazienti trattati con i nuovi farmaci sono già migliaia nella Provincia».

Il futuro?

«Potenziare l’attuale Centro Tao e trasformarlo in un centro Anti trombosi che possa accogliere sia i pazienti in cura con il Coumadin sia quelli in terapia con i nuovi farmaci. Il futuro comunque vede necessariamente la somministrazione dei nuovi farmaci per quasi tutti i pazienti ad esclusione dei soggetti che presentano delle incompatibilità. Per fare tutto questo occorre la sinergia della U.O. di Cardiologia, della Medicina e del Trasfusionale in modo che ci sia una un percorso virtuoso dal piano terapeutico personalizzato alla fase della somministrazione del farmaco e naturalmente un nuovo budget. Questi appuntamenti annuali dovranno rappresentare una occasione per i cittadini per dedicare alcuni minuti alla propria salute».