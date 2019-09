SANITA' - La Regione ha riattivato l'organismo deputato alla raccolta dati sulla malattia, ma non sono stati ancora pubblicati. L'appello della responsabile di Civitanova, Ilaria Ricciotti: «Non facile parlarne senza elementi certificati»

«L’informazione sulla reale incidenza dei tumori sul territorio marchigiano sia chiara e dettagliata. Non si può discutere di un argomento tanto delicato per passaparola». A parlare è Ilaria Ricciotti, dell’associazione Cittadinanzattiva, nonché responsabile del tribunale per i diritti del malato di Civitanova. «La regione Marche – spiega – sta provvedendo alla riattivazione del registro tumori, ma i dati non sono stati ancora divulgati». Si tratta di un organismo deputato alla raccolta e alla registrazione di tutti i tumori incidenti in un determinato territorio, in questo caso quello marchigiano. Il ruolo primario del registro è quello di modellare un archivio dei casi diagnosticati e registrati, da analizzare e implementare nel tempo. «Al momento non ci è dato conoscere l’incidenza dei tumori in Area Vasta 3 – dice Ricciotti -. L’operato della Regione deve essere rapido e puntuale: è necessaria chiarezza, nei confronti di una piaga che sempre più si sta diffondendo. E’ fondamentale che se ne parli». I dati non sono stati ancora pubblicati e la responsabile del tribunale per i diritti del malati di Civitanova si augura facciano in fretta: «Non è facile trattare la questione senza elementi certificati. Troppo spesso sento parlare del cancro con superficialità, per sentito dire o passaparola». «Il mio è un appello alla Regione – conclude Ricciotti -. Abbiamo bisogno di un quadro sulla localizzazione, la classificazione e la distribuzione delle varie tipologie di tumore nel nostro territorio. Soltanto allora potremo affrontare l’argomento con criterio, mettendo fine a inutili allarmismi o chiacchiere fini a sé stesse».