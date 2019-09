CIVITANOVA - Cena alla locanda Fontezoppa per il conduttore del programma 4 Hotel che in questi giorni è nelle Marche per realizzare una puntata dello show. Il giovane cuoco di Montecosaro: «È stato affettuoso e gentile e mi ha dato tanti consigli»

di Laura Boccanera

Bruno Barbieri, in giro per le Marche con la troupe della trasmissione “4 Hotel”, ieri sera ha fatto visita a Simone Scipioni alla Locanda Fontezoppa di Civitanova. La popolare trasmissione televisiva ha fatto tappa a San Ginesio al Wabisabi, ma in serata ha raggiunto Civitanova per andare a trovare il “suo pupillo”.

I due, quindi, si sono incontrati nuovamente dopo due anni dalla fine della registrazione del programma che ha incoronato Masterchef 2018 il giovane di Montecosaro. «Sono stato felicissimo di rivedere lo chef Bruno Barbieri – ha detto Simone Scipioni -. Come sempre è stato molto gentile ed affettuoso nei miei riguardi. Ha apprezzato il fatto che mi sono messo realmente in cucina dopo la vittoria del programma con umiltà e tanta voglia di fare bene. Ha apprezzato la location, il cibo e il vino di Cantine Fontezoppa. Mi ha dato molti consigli e un grande incoraggiamento per questa nuova avventura. Dopo la cena è venuto in cucina a conoscere la squadra che lavora con me ed ha parlato anche con il personale di sala, dando suggerimenti e strette di mano a tutti. E stata una serata bellissima ed emozionante». Per l’occasione Simone Scipioni ha servito al suo speciale ospite olive ripiene al ciauscolo, frascarelli con sugo finto, petto d’anatra con i fichi e tiramisù. Un mix di tradizione marchigiana ed estro del giovane chef molto apprezzato da Barbieri che aveva già avuto modo di assaggiare le olive ripiene di Scipioni durante il programma, ma non conosceva i frascarelli. Ad ogni portata è stato abbinato un vino di Cantine Fontezoppa, per esaltarne il gusto e conquistare definitivamente lo chef Bruno Barbieri che ha promesso di tornare presto a trovare il suo Simone. Martedì lo chef aveva mangiato a Passo San Ginesio al ristorante Da Isolina dopo aver fatto tappa al Wabi Sabi Culture per realizzare una puntata del suo programma.