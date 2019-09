MACERATA - Successo per lo spettacolo di apertura di Artemigrante. Gli artisti hanno conquistato il pubblico con manipolazioni, giocoleria, equilibrisimi e un finale a sorpresa

Un messaggio sociale di amore per la Terra quello che resta agli spettatori di Sic Transit che i Magda Clan hanno portato in scena ieri sera a Macerata, nel tendone “Artemigrante” in piazza Vittorio veneto. Ben 150 i presenti che si sono lasciati affascinare da quella che gli artisti definiscono “una cerimonia sacra di circo profano”. Manipolazione, equilibrismo, acrobatica al suolo e aerea, giocoleria e teatro gli ingredienti della messa in scena che ha conquistato grandi e piccini.

Con un pieno di applausi, il circo entra a pieno titolo a far parte delle cose assolutamente da fare a San Giuliano, tra il giro alle bancarelle e i fuochi d’artificio. Insomma l’anteprima di Artemigrante è partita alla grande e tutto è pronto per ripetere nelle prossime serate il successo ottenuto. I Magda Clan torneranno sul palco questa sera e domani e riproporranno la loro storia con un finale a sorpresa, assolutamente da non spoilerare. Ma chi l’ha visto annuncia che è sorprendente.

Nell’attivissimo tendone si esibirà oggi e domani alle 17 anche Giulio Lanzafame con Yes Land, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo. Alle 19 invece tutti all’ex mercato dell’Erbe per assistere all’attesa esibizione di Claudio Stellato in N.19, spettacolo di circo contemporaneo.

(Foto di Fabio Falcioni)