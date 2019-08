SCIENZA - Omaggio alla nostra Regione e all'Italia centrale con una foto realizzata dalla stazione spaziale

Le Marche “Baciate dal sole”, viste da una prospettiva insolita: lo spazio. A immortalare la nostra Regione e l’Italia centrale è stato l’astronauta Luca Parmitano nel corso della missione spaziale “Beyond” in orbita dallo scorso 20 luglio (nel cinquantenario dello sbarco sulla luna) e che dirige personalmente. Lo scatto spaziale è stato pubblicato dall’astronauta sulla sua pagina Facebook. “Baciata dal sole. Kissed by the sun” la didascalia che accompagna l’eccezionale immagine e che ne sottolinea a pieno l’essenza. Oltre 22mila like per la foto scattata a bordo della navicella spaziale Soyux Ms-13 e pubblicata sul popolare social network da Parmitano che sta documentando e condividendo la sua esperienza con i suoi followers. Un gradito omaggio alle Marche dallo spazio.

(Fra. Mar.)