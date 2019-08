EVENTO - Lo storico bassista e amico di Lorenzo Jovanotti intervistato nel suggestivo paesino

di Silvia Remoli

Relax e passeggiate in uno dei borghi più belli d’Italia prima di condividere una serata memorabile con circa 40 mila fan provenienti da tutta Italia. Lo storico bassista e amico di Lorenzo Jovanotti, Saturnino Celani, ha scelto Torre di Palme per rilassarsi prima della data di Casabianca del Jova Beach Party.

Originario di Ascoli, Saturnino, polistrumentista e compositore, ci ha concesso gentilmente un’intervista a qualche ora da quella che ha definito ‘una grande festa’. Lo abbiamo sentito durante la colazione, tra i suggestivi vicoli del borgo fermano. Ci ha spiegato di essere quanto mai sereno per il concerto di questa sera: “Mi sto ricaricando in questo splendido posto. E’ risaputo il mio amore per il vostro territorio, spesso scelgo Torre di Palme per rilassarmi e trovare un po’ di pace”.

Una grande amore per la musica, partendo proprio dal basso,è suo l’inconfondibile attacco del brano “L’Ombelico del mondo”- Compagno di avventure di Jovanotti da sempre, Saturnino è anche impegnato nella moda con una linea di occhiali, oggetto che lo contraddistingue, che sta riscuotendo grande successo. Il merito alla data fermana del Jova Beach Saturnino spiega: “Quella di stasera sarà una grande festa che si svolgerà nella più totale tranquillità con quello spirito gioioso che caratterizza Lorenzo”.