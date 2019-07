IL PROGRAMMA degli appuntamenti del fine settimana in provincia. Il vincitore di Sanremo protagonista al Mind Festival

L’ultimo week end di luglio infiamma l’estate. Il torrido fine settimana porta con sé eventi per tutti i gusti sparsi per il territorio della provincia. Diamo una sguardo alle proposte più interessanti.

A Corridonia si accende la festa con la 22esima edizione della Sagra della pizza e della birra, in programma da oggi fino al 4 agosto. Tutti le sere saranno disponibili stand gastronomici con degustazione di piatti tipici, come succulente grigliate miste. Diversi gli appuntamenti musicali da non perdere, tutti ad ingresso libero: Sara Band (giovedì 25), Vanessa Moro (venerdì 26), Musica Allegria (sabato 27), Luca Bachetti Group (domenica 28), dj set con musica anni ’70/’80 (mercoledì 31), Roberto Carpineti (giovedì 1), Andrea Bonifazi Band (venerdì 2), Gianni e Manola (sabato 3) e Marina Damiani (domenica 4).

Intanto non si ferma Popsophia, che domani (venerdì) si addentra nel suo ultimo week end di programmazione estiva a Civitanova Alta. Già dalle 18 con Riccardo Dal Ferro, che al chiostro Sant’Agostino spiega la filosofia di Philip K. Dick. Dal Ferro presenta un ritratto di uno dei padri della fantascienza, autore di opere che hanno poi ispirato film come “Blade Runner” o “Minority Report”. Palesando come in Dick si celi un viaggio costante dentro gli incubi più reconditi e attuali. Alle 19 vengono aperte le mostre di Space Oddity, ci sono i laboratori di Contemporanea 2.0 e ci si può rilassare sorseggiando un buon calice alla WineNight di Fontezoppa. Alle 19,30 Salvatore Patriarca ci porta a scoprire la “vita” segreta di Mark Caltagirone. Questo personaggio, inesistente, che ha creato negli ultimi mesi un clamore mediatico unico. Generando confusione tra realtà e finzione. Patriarca, agganciandosi a questo caso, riflette sull’era della post-notizia, allargando il campo alla credulità nell’epoca dei social. Il PopCorto di Riccardo Minnucci apre alle 21,15 in piazza della Libertà la Lectio Pop di Massimo Arcangeli. Il noto linguista trae ispirazione proprio da una frase di Dick. Subito dopo, Tommaso Ariemma conduce il PhiloShow ideato e diretto da Lucrezia Ercoli (musiche della Factory). Nel durante ci sono altri laboratori di Contemporanea 2.0 e alle 22,30 la Blue Moon del cortile della Pinacoteca. Ospite l’astrofisica marchigiana Francesca Faedi, che ci racconta del suo lavoro alla scoperta dei pianeti extrasolari. Con aneddoti sulla vita di una ricercatrice. Viene intervistata da Gionni Branchesi. A seguire, i telescopi di Alpha Gemini. Alle 23 si chiude col PopSound con Alessandro Alfieri sulla filosofia di Kurt Cobain, quindi con i Sax Pistons alla WineNight, lo spazio pop-enologico proposto da Cantine Fontezoppa al Chiostro Sant’Agostino. In caso di pioggia gli appuntamenti si terranno al chiuso, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Il programma resterà comunque invariato ed è consultabile su www.popsophia.it.

Si alza il sipario sul Mind Festival di Montecosaro, il più grande evento musicale marchigiano ad ingresso totalmente gratuito, organizzato dal Mind Studios che ogni anno dà appuntamento a tutti gli amanti della buona musica. Domani (giovedì 25), a partire dalle 22,30, la scena sarà dominata dagli Ex-Otago, band genovese attiva sin dal 2002 e che quest’anno ha sfilato anche sul prestigioso palco del Festival di Sanremo con “Solo una canzone”. Ad anticiparli I Segreti, band pop parmense che ha aperto i concerti dei Selton, La Rappresentante di Lista e altre realtà della scena indie italiana. L’aftershow sarà invece affidato al dj set di Staradio. Venerdì 26 alle 23, un graditissimo ritorno sul palco del Mind Festival, quello de I Ministri, in una delle sole 4 date che la band farà in Italia quest’estate. Ospite nel 2016, il gruppo alternative rock milanese, ormai punto fermo nella scena indipendente con più di 15 anni di storia, all’inizio del 2018 ha pubblicato il nuovo singolo “Fidatevi”, che ha anticipato l’album omonimo “Fidatevi”. L’opening è affidato a Alteria, artista da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano ex leader dei NoMoreSpeech e nota per la conduzione di programmi musicali su Rock Tv, Rai4 e Rai5. La serata si conclude poi con un dj set. Sabato 27 riflettori puntati sul dj set della dj e producer Elisa Bee e, a seguire alle 23,45, quello di Simone Cogo meglio conosciuto con il progetto The Bloody Beetroots. Polistrumentista italiano durante le sue apparizioni pubbliche è solito portare una maschera, che deriva da una variante nera del costume dell’Uomo Ragno. Il suo stile fonde pop, punk, electro, musica classica, rock e hip hop. L’aftershow è a cura di Velocy Raptus e del loro rap elettronico. Domenica 28 alle 23 si chiude con il botto con l’attesissimo concerto di Mahmood. Da X Factor al Wind Summer Festival, sino al trionfo sul palco del Festival di Sanremo con “Soldi”, l’artista milanese di madre italiana e padre egiziano arriverà a Montecosaro per un concerto unica data delle Marche. Ad introdurlo, a partire dalle ore 21, la finale del contest “Fly to Live” organizzato da Eko Music Group con Marshall Amplification. Più di 100 band partecipanti, 25 semifinalisti di cui solamente 5 sono approdati alla serata conclusiva. Si tratta di Amnèsya (Bologna), Dirty Ram (Treviso), ABC Positive+ (Roma), I Tiro (Foggia), Lost Reality (Crotone). Sarà la Marshall stessa, rappresentata da due delle figure più importanti della compagnia, a decidere chi si aggiudicherà il premio. In qualità di presidente della giuria, direttamente dalla squadra di Vasco Rossi, il più importante esponente del marchio Marshall in Italia, Stef Burns, special guest della serata. Ogni giorno si aprirà poi alle ore 20 con l’area dove famiglie, bambini e giovani potranno cenare scegliendo i piatti direttamente dagli stand gestiti dai ragazzi del Mind.

Spettacolo anche sulla costa, con il ritorno della Notte dei desideri. Un unico grande litorale, da Gabicce a San Benedetto illumina la costa marchigiana. In tutto il litorale venerdì sera si accenderanno candele, lanterne galleggianti, torce, barchette di carta e palloncini luminosi. L’Assessorato al Turismo ha consegnato il materiale ad ogni stabilimento balneare che ha aderito. Insieme alle torce, saranno consegnati dei fogli di carta biodegradabili, con il logo del comune, con cui realizzare delle barchette su cui scrivere il proprio desiderio e a mezzanotte le barchette prenderanno il largo nella speranza che qualche sogno si realizzi. Gli stabilimenti potranno organizzare cene in spiaggia per rendere tutto più suggestivo con allestimenti total white. A Civitanova hanno aderito gli chalet La Bussola, Aloha, Filippo, Hosvi, G7, Attilio, Chiosco di zero733 dal Veneziano, Gigetta, Shada, Lido Cristallo, Solemar, Caracoles Raphael Beach, Calamaretto e Galliano. Festeggiamenti anche a Porto Recanati: all’Arena Gigli alle 21,30 andrà in scena lo spettacolo “Addams in Love” un musical che si ispira ai personaggi della Famiglia Addams. Durante la serata saranno istituite due postazioni di lancio dei palloncini, la prima all’interno dell’Arena Gigli e la seconda presso il parco Eurovillage. Per gli amanti delle stelle e dei misteri dell’universo, il Planetarium è allestito presso Piazza F.lli Brancondi e il Castello Svevo ospita fino al 30 settembre 2019 la mostra sul cinquantesimo anno dallo sbarco sulla luna.

Non smette però di battere il cuore della movida, lo Shada beach club di Civitanova. Si inizia domani sera (venerdì) con “Abba celebration”, il tributo show alla musica della leggendaria band svedese. Dalle 23 ingresso libero e dj set con Fabrizio Breviglieri. Sabato sera torna il Vida Loca Summer tour, una notte di passione a ritmo di reggaeton, hip-hop, pop e dance con il dj set affidato a Tommy Luciani.

A causa dei temporali in arrivo, è stato annullato il concerto di Edoardo Bennato per RisorgiMarche. Gli organizzatori hanno annunciato che il cantante non si esibirà più il 28 luglio ai Piani di Monte Gemmo. Ma niente paura per i fan, se ne riparla il 31 luglio, un mercoledì. Stessa location con 8 chilometri a piedi, partendo da Pioraco o Fiuminata.

(Leo. Gi.)