CIVITANOVA - Domani il via alla seconda settimana del festival, il giornalista e scrittore protagonista della serata con la lectio dal titolo “Uccidiamo il chiaro di luna-Omaggio a Marinetti”

È affidato a Marcello Veneziani il compito di intraprendere il cammino della seconda settimana di programmazione di Popsophia a Civitanova Alta. Da domani, giovedì 25 luglio, fino a domenica. La sua è una lectio magistralis dal titolo “Uccidiamo il chiaro di luna – Omaggio a Marinetti”, e si tiene alle 21,30 al chiostro Sant’Agostino. Veneziani presenta una congiunzione particolare, che perfettamente si lega ai concetti di “Verso l’infinito ed oltre”, tema di quest’edizione. Un collegamento che accosta l’“uccidiamo il chiaro di Luna” di Marinetti con lo sbarco sul satellite. Un evento, quest’ultimo, che ha posto fine alla melassa romantica in favore dell’uomo/macchina. Con tutte le conseguenze culturali del caso.

Al contempo vengono riaperti al pubblico gli spazi di Space Oddity. Emblema della città/mostra esperienziale sulla bellezza della velocità, al suo interno lo spettatore è protagonista indiscusso. Salendo addirittura dentro realtà virtuali di F1 per provare la falsa ebrezza dell’acceleratore. Grazie alla Vr Simulator e a Gianluca Di Iorio. Ma il fruitore potrà ammirare pure alcune delle moto leggendarie della storia del cinema, con la collaborazione del Museo del Sidecar. Un luogo che ha visto l’attenzione di molti turisti stranieri, incuriositi da cimeli come la Captain America di Easy Rider. Sempre dalle 21.30 i laboratori creativi per bambini dai 5 ai 12 anni di Contemporanea 2.0, la WineNight di Cantine Fontezoppa e alle 22 il Cine Sted con “L’isola dei cani”. Alle 22,30 la buonanotte da Blue Moon, scoprendo la vita in condizioni estreme con Daniela Frugis e Chiara Garulli e ascoltando un Concertino Futurista tra le Polibibite del Caffè del Teatro Cerolini. “Verso l’infinito e oltre” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Civitanova e l’Azienda Speciale dei Teatri ed è organizzato dall’associazione Popsophia in collaborazione con la Regione Marche. Idea e direzione artistica di Lucrezia Ercoli. www.popsophia.it #popsophia2019